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Bakan Kasapoğlu milli sporcuları arayarak tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Şampiyonası’nda yarı finale kalan ve Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları’na katılma başarısı gösteren Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı’nda antrenör Ahmet İlker Akın’ı telefonla arayarak tebrik etti.

Spor 07.09.2019, 15:21
Bakan Kasapoğlu milli sporcuları arayarak tebrik etti
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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Şampiyonası’nda yarı finale kalan ve Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları’na katılma başarısı gösteren Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı’nda antrenör Ahmet İlker Akın’ı telefonla arayarak tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Şampiyonası’nda İtalya’yı yenerek yarı finale kalan ve Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları’na katılma başarısı gösteren Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı’nı kutladı. Milli takım antrenörü Ahmet İlker Akın’ı telefonla arayarak milli sporcuları tebrik eden Bakan Kasapoğlu, bugün TSİ 15.30’da Büyük Britanya ile oynanacak yarı final karşılaşması öncesinde ‘12 Cesur Yürek’e başarılar diledi.

Şampiyonada yarı finale kalma başarısı gösteren ve bu dereceyle Tokyo 2020 vizesi alan Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı, üst üste 3. kez Paralimpik Oyunları’nda mücadele edecek.

(Yunus Emre Kartal/İHA)
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