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Bakan Kasapoğlu milli sporcuları arayarak tebrik etti
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Şampiyonası’nda yarı finale kalan ve Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları’na katılma başarısı gösteren Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı’nda antrenör Ahmet İlker Akın’ı telefonla arayarak tebrik etti.
Spor 07.09.2019, 15:21
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Şampiyonası’nda yarı finale kalan ve Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları’na katılma başarısı gösteren Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı’nda antrenör Ahmet İlker Akın’ı telefonla arayarak tebrik etti.
Şampiyonada yarı finale kalma başarısı gösteren ve bu dereceyle Tokyo 2020 vizesi alan Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı, üst üste 3. kez Paralimpik Oyunları’nda mücadele edecek.(Yunus Emre Kartal/İHA)
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