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Bakan Kasapoğlu'ndan Büşra Ün'e tebrik

Milli sporcu Büşra Ün, Avusturya'da gerçekleştirilen Madainitennis Açık Tekerlekli Sandalye Tenis Turnuvası'nda tek kadınlarda şampiyonluğa ulaştı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milli sporcu Büşra Ün’ü bir mesajla kutladı.

Spor 16.09.2019, 14:54 Ramazan Durmuş
Bakan Kasapoğlu'ndan Büşra Ün'e tebrik
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Milli sporcu Büşra Ün, Avusturya'da gerçekleştirilen Madainitennis Açık Tekerlekli Sandalye Tenis Turnuvası'nda tek kadınlarda şampiyonluğa ulaştı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milli sporcu Büşra Ün’ü bir mesajla kutladı.

Büşra Ün, Ukrayna'dan Olena Shyngaryova'yı, Çekya'dan Ladislava Porizkova'yı, Avusturyalı Vanessa Jenewein'i 2-0'lık skorlarla mağlup ederek turnuvayı teklerde birinci sırada tamamladı.

BAKANDAN TEBRİK MESAJI

 Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, şampiyon olan milli tenisçi Büşra Ün için bir tebrik mesajı yayımladı. Bakan Kasapoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Avusturya’da düzenlenen Madainitennis Açık Tekerlikli Sandalye Tenis Turnuvası’nda gösterdiği üstün performansla şampiyon olan Büşra Ün’ü tebrik ediyorum. Milli sporcumuzun uluslararası arenada elde ettiği başarı bizlere büyük bir sevinç ve mutluluk yaşattı. Bu önemli başarıda başta milli sporcumuz olmak üzere, teknik kadroyu ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum.”

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#tenis #büşra ün #gençlik ve spor bakanı #Tebrik mesajı
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