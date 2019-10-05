Flaş HaberErdoğan "Fırat’ın doğusunda artık söz bitti"
Bakan Kasapoğlu'ndan Şahika Ercümen'e tebrik
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Antalya'da düzenlenen 3. CMAS-TSSF "Kaş Başka" Outdoor Serbest Dalış Dünya Kupası ve Serbest Dalış Deniz Bireysel Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya kazanan...
Spor 05.10.2019, 13:45 05.10.2019, 13:50
ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Antalya'da düzenlenen 3. CMAS-TSSF "Kaş Başka" Outdoor Serbest Dalış Dünya Kupası ve Serbest Dalış Deniz Bireysel Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Şahika Ercümen'i tebrik etti.
Bakan Kasapoğlu, şampiyonada kadınlar sabit ağırlık kategorisinde 2 dakika 14 saniyede yaptığı 66 metrelik dereceyle altın madalya kazanan Şahika Ercümen'i yayımladığı mesajla kutladı.
Milli sporcunun başarılarının devamını dileyen Kasapoğlu, mesajında "Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.
22°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 05 Ekim 2019
|İmsak
|05:19
|Güneş
|06:42
|Öğle
|12:42
|İkindi
|15:56
|Akşam
|18:32
|Yatsı
|19:49
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|6
|14
|2. Fenerbahçe
|7
|11
|3. Gaziantep FK
|6
|11
|4. Antalyaspor
|7
|11
|5. Malatyaspor
|7
|10
|6. Trabzonspor
|6
|9
|7. Sivasspor
|6
|9
|8. Konyaspor
|6
|9
|9. Galatasaray
|6
|9
|10. Başakşehir
|6
|8
|11. Denizlispor
|7
|8
|12. Ankaragücü
|6
|8
|13. Çaykur Rizespor
|6
|8
|14. Kasımpaşa
|6
|7
|15. Göztepe
|6
|6
|16. Beşiktaş
|6
|5
|17. Kayserispor
|6
|3
|18. Gençlerbirliği
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Akhisar Bld.Spor
|6
|13
|2. Altay
|7
|12
|3. Bursaspor
|7
|12
|4. Ümraniye
|6
|11
|5. Hatayspor
|6
|11
|6. Adana Demirspor
|6
|10
|7. Balıkesirspor
|6
|10
|8. Keçiörengücü
|6
|10
|9. Osmanlıspor
|6
|10
|10. Fatih Karagümrük
|6
|9
|11. İstanbulspor
|6
|9
|12. Erzurum BB
|6
|7
|13. Adanaspor
|6
|6
|14. Altınordu
|6
|5
|15. Menemen Belediyespor
|6
|4
|16. Boluspor
|6
|2
|17. Giresunspor
|6
|2
|18. Eskişehirspor
|6
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|7
|21
|2. Man City
|7
|16
|3. Leicester City
|7
|14
|4. Arsenal
|7
|12
|5. West Ham
|7
|12
|6. Tottenham
|7
|11
|7. Chelsea
|7
|11
|8. Bournemouth
|7
|11
|9. Crystal Palace
|7
|11
|10. M. United
|7
|9
|11. Burnley
|7
|9
|12. Sheffield United
|7
|8
|13. Wolverhampton
|7
|7
|14. Southampton
|7
|7
|15. Everton
|7
|7
|16. Brighton
|7
|6
|17. Norwich City
|7
|6
|18. Aston Villa
|7
|5
|19. Newcastle
|7
|5
|20. Watford
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|7
|15
|2. Granada
|7
|14
|3. Atletico Madrid
|7
|14
|4. Barcelona
|7
|13
|5. Real Sociedad
|7
|13
|6. Sevilla
|7
|13
|7. Athletic Bilbao
|7
|12
|8. Villarreal
|7
|11
|9. Eibar
|8
|9
|10. Valencia
|7
|9
|11. Real Valladolid
|7
|9
|12. Real Betis
|8
|9
|13. Levante
|7
|8
|14. Osasuna
|7
|8
|15. Deportivo Alaves
|7
|8
|16. Getafe
|7
|7
|17. Celta de Vigo
|7
|6
|18. Espanyol
|7
|5
|19. Mallorca
|7
|4
|20. Leganés
|7
|2