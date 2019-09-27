Bakan Kasapoğlu’ndan derbi haftası için dostluk çağrısı
- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Kulüplerimiz tüm sporseverlere 'işte derbi maçı böyle olur' dedirtmeli" - "Takımlarımızın formalarının renkleri farklı olsa da üzerlerinde ay-yıldızlı bayrağımızın bulunduğu unutulmamalı"
ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig'de oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe ve MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği derbileri ile Trabzonspor-Beşiktaş maçı öncesinde dostluk çağrısında bulundu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk futbolunun lokomotifi Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş, MKE Ankaragücü ve Gençlerbirliği takımlarının ligin 6. haftasında önemli maçlarda karşı karşıya geleceği hatırlatıldı.
"Maçların şölen havasında geçmesini diliyorum. Sahadaki mücadelesiyle, tribündeki dostluk görüntüsüyle, bu güzide kulüplerimiz tüm sporseverlere 'işte bir derbi maçı böyle olur' dedirtmeli. Burada altı takımımızın da futbolcularına, yöneticilerine ve taraftarlarına büyük sorumluluk düşüyor.
Kulüplerimiz arasındaki 'ezeli rekabet, ebedi dostluk' ruhuna uygun geçeceğine inandığım müsabakaların, futbolumuza, sporumuza değer katacağına yürekten inanıyorum. Takımlarımızın formalarının renkleri farklı olsa da üzerlerinde ay-yıldızlı bayrağımızın bulunduğu unutulmamalı. Karşılaşmaların, sporun ruhuna uygun, birlik, beraberlik içerisinde, centilmence ve dostça geçeceğine inanıyor, tüm takımlarımıza başarılar diliyorum."
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