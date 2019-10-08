Bakan Kasapoğlu'ndan Dorukhan Toköz'e geçmiş olsun telefonu
İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, dizinden geçirdiği sakatlık nedeniyle ameliyat edilen Beşiktaş'ın milli futbolcusu Dorukhan Toköz'ü telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.Gençlik ve Spor...
Spor 08.10.2019, 19:55
İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, dizinden geçirdiği sakatlık nedeniyle ameliyat edilen Beşiktaş'ın milli futbolcusu Dorukhan Toköz'ü telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamada, Kasapoğlu'nun, Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor maçında sakatlanan Dorukhan'ı telefonla aradığı belirtildi.
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