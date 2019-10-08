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Bakan Kasapoğlu’ndan Dorukhan’a geçmiş olsun telefonu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında dizinde yaşadığı sakatlık nedeniyle dün ameliyat edilen milli futbolcu Dorukhan Toköz’ü telefonla arayarak, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Spor 08.10.2019, 20:02 08.10.2019, 21:38
Bakan Kasapoğlu’ndan Dorukhan’a geçmiş olsun telefonu
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında dizinde yaşadığı sakatlık nedeniyle dün ameliyat edilen milli futbolcu Dorukhan Toköz’ü telefonla arayarak, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig’in 7. haftasında oynanan Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor maçında dizinde yaşadığı sakatlık nedeniyle dün ameliyat edilen milli futbolcu Dorukhan Toköz ile telefonda görüştü.

Başarılı bir operasyon geçiren genç futbolcudan ameliyat sonrasında son durumuyla ilgili bilgiler alan Bakan Kasapoğlu, Dorukhan’a geçmiş olsun dileklerini ileterek en yakın zamanda sağlığına kavuşup sahalara dönmesi temennisinde bulundu.

(İHA)

#Beşiktaş #Milli futbolcu #Dorukhan Toköz #Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu
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