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Bakan Kasapoğlu'ndan Eczacıbaşı VitrA'ya tebrik

İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, voleybolda 2019 Spor Toto Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nı, VakıfBank'ı 3-2 yenerek kazanan Eczacıbaşı VitrA'yı tebrik etti.Bakan Kasapoğlu yaptığı yazılı açıklamada,...

Spor 09.10.2019, 22:57
Bakan Kasapoğlu'ndan Eczacıbaşı VitrA'ya tebrik

İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, voleybolda 2019 Spor Toto Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nı, VakıfBank'ı 3-2 yenerek kazanan Eczacıbaşı VitrA'yı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu yaptığı yazılı açıklamada, İzmir'de oynanan karşılaşmada rakibini yenerek sezona kupayla başlayan Eczacıbaşı VitrA'yı kutlayarak şunları kaydetti:

"VakıfBank ve Eczacıbaşı VitrA, sporseverlere heyecan verici bir mücadele yaşattı. 2018-2019 voleybol sezonunda Vestel Venus Sultanlar Ligi şampiyonu VakıfBank ile Kupa Voley sahibi Eczacıbaşı VitrA takımlarının karşılaştığı 2019 Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nda mutlu sona ulaşan Eczacıbaşı VitrA kulübünü kutluyorum. İzmir TVF Atatürk Voleybol Salonu Vestel Venus Spor Kompleksi'nde oynanan Spor Toto Şampiyonlar Kupası’nda mücadele eden VakıfBank'ı da tebrik ediyor, her iki kulübümüze yeni sezonda başarılar diliyorum."

#Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu #2019 Spor Toto Kadınlar Şampiyonlar Kupası #Eczacıbaşı VitrA #voleybol #vakıfbank
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