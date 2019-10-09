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Bakan Kasapoğlu’ndan Fenerbahçe’ye tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Basketbolda bu yıl 27’ncisi düzenlenen Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı kazanan Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı için tebrik mesajı yayımladı.

Spor 09.10.2019, 20:18
Bakan Kasapoğlu’ndan Fenerbahçe’ye tebrik
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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Basketbolda bu yıl 27’ncisi düzenlenen Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı kazanan Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı için tebrik mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, basketbolda bu yıl 27’ncisi düzenlenen Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı kazanan Fenerbahçe’yi yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Kayseri’de Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi’nde oynanan 27. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda Gelecek Koleji Çukurova Basketbol’u yenerek 12. kez kupanın sahibi olan Fenerbahçe Öznur Kablo’yu tebrik ediyorum. Gelecek Koleji Çukurova Basketbol takımını da mücadelesinden dolayı kutluyor, her iki kulübümüze yeni sezonda başarılar diliyorum.”

(Yunus Emre Kartal/İHA)
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