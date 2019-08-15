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Bakan Kasapoğlu’ndan futbolda 2019-2020 sezonu açılış mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yarın başlayacak olan 2019-2020 futbol sezonunun tüm spor camialarına ve sporseverlere hayırlı olmasını diledi.

Spor 15.08.2019, 22:12
Bakan Kasapoğlu’ndan futbolda 2019-2020 sezonu açılış mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yarın başlayacak olan 2019-2020 futbol sezonunun tüm spor camialarına ve sporseverlere hayırlı olmasını diledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yarın başlayacak olan 2019-2020 futbol sezonu için mesaj yayınladı. Hafta sonu başlayacak 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu ile TFF 1. Lig’in tüm spor camialarına ve sporseverlere hayırlı olmasını dileyen Kasapoğlu, "Yeni sezonda en büyük dileğim, çatışma ortamı, yakışık almayan karşılıklı ithamlar ve gerilimle geçen süreçler değil, sadece futbolun konuşulduğu bir sezon olmasıdır. Dolayısıyla, sevgi, saygı, dostluk ve fair play çerçevesinde, mücadeleci ve heyecanlı bir sezon geçirmemiz en büyük dileğimizdir" diye konuştu.

"BERABER OLURSAK YUMRUK OLUR, DAHA GÜÇLÜ OLURUZ"

2019-2020 sezonunun, Süper Lig’e adını veren, Türk futbolunun efsanelerinden merhum Cemil Usta’nın adına yakışır bir şekilde sevgi, saygı ve hoşgörü içinde geçeceğine yürekten inandığı ifade eden Bakan Kasapoğlu, "Unutmamalıyız ki ayrı durursak bir elin parmakları oluruz. Beraber olursak yumruk olur, daha güçlü oluruz. Türk futbolunun ve Avrupa’nın önemli ligleri arasında yer alan Süper Lig’in marka değerinin daha yüksek seviyelere gelebilmesi ancak ve ancak bu bütüncül yaklaşımda mümkün olacaktır" diye konuştu.

Hedeflerin ve hayallerin büyük olduğunu vurgulayan Bakan Kasapoğlu, "Her şeyden önemlisi hepimiz Türkiye’nin potansiyelini biliyor, ona inanıyoruz. Birlik ve beraberlik ortamının Türk futbolunu daha ileriye götüreceğine dair inancım tamdır. Bu vesileyle, başta Süper Lig ve TFF 1. Lig’de mücadele edecek tüm takımlarımıza başarılar diliyorum" açıklamasında bulundu.

(İHA)
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