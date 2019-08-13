Flaş HaberHükümet ve Türk-İş uzlaştı
Son Dakika
Bakan Kasapoğlu’ndan İlke Özyüksel’e tebrik mesajı
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İngiltere’de düzenlenen Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası’nda koşu ve atış kombinasyonunda dünya rekoru kıran İlke Özyüksel için tebrik mesajı yayımladı.
Spor 13.08.2019, 13:38
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İngiltere’de düzenlenen Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası’nda koşu ve atış kombinasyonunda dünya rekoru kıran İlke Özyüksel için tebrik mesajı yayımladı.
“Daha önce bir çok şampiyonada ülkemizi başarıyla temsil eden sporcumuz İlke Özyüksel, İngiltere’de düzenlenen Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası’nda koşu ve atış kombinasyonunda dünya rekoru kırarak Türk sporunun branş fark etmeksizin yükselen başarısını göstermiştir. Tarihe geçen başarısından dolayı İlke kardeşimi kutluyor, çalışmalarında emeği geçenleri tebrik ediyorum. Milli sporcumuza bundan sonraki spor hayatında başarılar diliyorum.”(Yunus Emre Kartal/İHA)
0°
Namaz Vakti 13 Ağustos 2019
|İmsak
|04:15
|Güneş
|05:51
|Öğle
|12:59
|İkindi
|16:48
|Akşam
|19:56
|Yatsı
|21:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|0
|0
|2. Ankaragücü
|0
|0
|3. Antalyaspor
|0
|0
|4. Beşiktaş
|0
|0
|5. Denizlispor
|0
|0
|6. Fenerbahçe
|0
|0
|7. Galatasaray
|0
|0
|8. Gazişehir Gaziantep
|0
|0
|9. Gençlerbirliği
|0
|0
|10. Göztepe
|0
|0
|11. Kasımpaşa
|0
|0
|12. Kayserispor
|0
|0
|13. Konyaspor
|0
|0
|14. Çaykur Rizespor
|0
|0
|15. Sivasspor
|0
|0
|16. Trabzonspor
|0
|0
|17. Malatyaspor
|0
|0
|18. Başakşehir
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|0
|0
|2. Adanaspor
|0
|0
|3. Akhisar Bld.Spor
|0
|0
|4. Altay
|0
|0
|5. Altınordu
|0
|0
|6. Erzurum BB
|0
|0
|7. Balıkesirspor
|0
|0
|8. Boluspor
|0
|0
|9. Bursaspor
|0
|0
|10. Eskişehirspor
|0
|0
|11. Fatih Karagümrük
|0
|0
|12. Giresunspor
|0
|0
|13. Hatayspor
|0
|0
|14. Keçiörengücü
|0
|0
|15. Menemen Belediyespor
|0
|0
|16. Osmanlıspor
|0
|0
|17. Ümraniye
|0
|0
|18. İstanbulspor
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|1
|3
|2. M. United
|1
|3
|3. Liverpool
|1
|3
|4. Brighton
|1
|3
|5. Burnley
|1
|3
|6. Tottenham
|1
|3
|7. Arsenal
|1
|3
|8. Bournemouth
|1
|1
|9. Sheffield United
|1
|1
|10. Crystal Palace
|1
|1
|11. Everton
|1
|1
|12. Leicester City
|1
|1
|13. Wolverhampton
|1
|1
|14. Newcastle
|1
|0
|15. Aston Villa
|1
|0
|16. Norwich City
|1
|0
|17. Southampton
|1
|0
|18. Watford
|1
|0
|19. Chelsea
|1
|0
|20. West Ham
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Athletic Bilbao
|0
|0
|2. Atlético Madrid
|0
|0
|3. Barcelona
|0
|0
|4. Celta de Vigo
|0
|0
|5. Deportivo Alaves
|0
|0
|6. Eibar
|0
|0
|7. Espanyol
|0
|0
|8. Getafe
|0
|0
|9. Granada
|0
|0
|10. Leganés
|0
|0
|11. Levante
|0
|0
|12. Mallorca
|0
|0
|13. Osasuna
|0
|0
|14. Real Betis
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Real Sociedad
|0
|0
|17. Real Valladolid
|0
|0
|18. Sevilla
|0
|0
|19. Valencia
|0
|0
|20. Villarreal
|0
|0