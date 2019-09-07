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Bakan Kasapoğlu'ndan kadın milli voleybolculara tebrik

Bakan Kasapoğlu'ndan kadın milli voleybolculara tebrik

İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda, finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.Bakan Kasapoğlu, yarı final mücadelesinde Polonya'yı...

Spor 07.09.2019, 21:42
Bakan Kasapoğlu'ndan kadın milli voleybolculara tebrik

İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda, finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yarı final mücadelesinde Polonya'yı yenerek finale adını yazdıran milliler için yayımladığı mesajda, şu ifadelere yer verdi:

"Başkent Ankara'da düzenlenen 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Polonya'yı yarı finalde mağlup ederek finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı'mızı kutluyorum. Ankara seyircisinin de büyük desteğiyle Millilerimizin şampiyon olacağına inanıyorum. Başarılarıyla bizleri gururlandıran Filenin Sultanları'na Sırbistan ile oynayacağı final müsabakasında başarılar diliyorum."

#2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası #A Milli Kadın Voleybol Takımı #Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu #voleybol
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