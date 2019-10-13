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Bakan Kasapoğlu’ndan milli boksörlere tebrik telefonu

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli ile gümüş madalya alan Buse Naz Çakıroğlu ve Elif Güneri’yi telefonla arayarak tebrik etti.

Spor 13.10.2019, 16:28
Bakan Kasapoğlu’ndan milli boksörlere tebrik telefonu

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli ile gümüş madalya alan Buse Naz Çakıroğlu ve Elif Güneri’yi telefonla arayarak tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Rusya’nın Ulan Ude kentinde gerçekleştirilen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda bir altın ve iki gümüş madalya kazanan milli boksörleri tebrik etti.

Madalya kazanan sporcularla telefonda görüşen Bakan Kasapoğlu, milli boksörlerin şampiyonada kazandığı başarılardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, başarılar diledi.

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, boksörler için ayrıca bir tebrik mesajı da yayımladı ve şu ifadelere yer verdi:

“Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli ile gümüş madalya kazanan Buse Naz Çakıroğlu ve Elif Güneri’yi yürekten kutluyorum. Bizlere büyük bir gurur ve mutluluk yaşattılar. Milli boksörümüz Busenaz Sürmeneli kariyerindeki ilk büyükler dünya şampiyonluğuna ulaşarak önemli bir başarı elde etmiş oldu. Millilerimizin başarısında emeği geçenlere, başta aileleri olmak üzere teşekkür ediyor, sporcularımıza başarılar diliyorum.”

(Yunus Emre Kartal/İHA)
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