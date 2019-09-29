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Bakan Kasapoğlu'ndan milli judoculara tebrik

İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ümitler Dünya Judo Şampiyonası'nda takım olarak dünya üçüncüsü olan milli sporcuları ve kadınlar +70 kiloda dünya üçüncüsü olan Hilal Öztürk'ü tebrik etti....

Spor 29.09.2019, 15:32
Bakan Kasapoğlu'ndan milli judoculara tebrik
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İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ümitler Dünya Judo Şampiyonası'nda takım olarak dünya üçüncüsü olan milli sporcuları ve kadınlar +70 kiloda dünya üçüncüsü olan Hilal Öztürk'ü tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Kazakistan'ın Almatı kentinde düzenlenen şampiyonada madalya alan milli sporcuları kutlayarak, "Kazakistan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen Ümitler Dünya Judo Şampiyonası'nda karma takım müsabakalarında dünya üçüncüsü olan milli takımımızı ve +70 kiloda dünya üçüncüsü olan Hilal Öztürk'ü kutluyorum. Gençlerimizin gelecek organizasyonlarda şampiyon olarak İstiklal Marşı'mızı dinlettireceğine gönülden inanıyor, elde edilen bu kıymetli başarıda emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



#gençlik ve spor bakanı #judo #Mehmet Muharrem Kasapoğlu
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