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Bakan Kasapoğlu'ndan milli karatecilere tebrik

İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Karate 1 Premier Lig'in altıncı etabında 3 madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.Bakan Kasapoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Rusya'nın başkenti Moskova'da...

Spor 06.10.2019, 20:15
Bakan Kasapoğlu'ndan milli karatecilere tebrik


İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Karate 1 Premier Lig'in altıncı etabında 3 madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen şampiyonada madalya alan milli sporcuları kutlayarak, "4-6 Ekim 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen Karate 1 Premier Lig Moskova etabında gümüş madalya kazanan Eray Şamdan, bronz madalya kazanan Eda Eltemur ve takım halinde şampiyon olan Ali Sofuoğlu-Kutluhan Duran-Enes Özdemir'i yürekten kutluyorum. Milli sporcularımız çıktıkları müsabakalarda kazandıkları başarılarla bizleri gururlandırmaya devam ediyorlar. Sporcularımızın başarısında emeği geçenleri kutluyor, kendilerine spor yaşamlarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

#Karate #Karate 1 Premier Lig #Mehmet Muharrem Kasapoğlu
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