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Bakan Kasapoğlu'ndan milli voleybolculara tebrik
İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde Sırbistan'a yenilerek ikinci olan Voleybol Milli Takımı'nı tebrik etti.Bakan Kasapoğlu, final mücadelesinde Sırbistan'a...
Spor 08.09.2019, 23:08
İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde Sırbistan'a yenilerek ikinci olan Voleybol Milli Takımı'nı tebrik etti.
"Başkent Ankara'da düzenlenen 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda finalde Sırbistan ile karşılaşarak Avrupa ikincisi olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'mızı tebrik ediyorum. Türk voleybolu başarılarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Sporcularımıza, teknik heyetimize ve şampiyona boyunca salonu dolduran başkent seyircisine teşekkür ediyorum."
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