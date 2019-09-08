Bakan Kasapoğlu'ndan milli voleybolculara tebrik

İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde Sırbistan'a yenilerek ikinci olan Voleybol Milli Takımı'nı tebrik etti.



Bakan Kasapoğlu, final mücadelesinde Sırbistan'a 3-2 yenilen milliler için yayımladığı mesajda, şu ifadelere yer verdi:

"Başkent Ankara'da düzenlenen 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda finalde Sırbistan ile karşılaşarak Avrupa ikincisi olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'mızı tebrik ediyorum. Türk voleybolu başarılarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Sporcularımıza, teknik heyetimize ve şampiyona boyunca salonu dolduran başkent seyircisine teşekkür ediyorum."