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Bakan Kasapoğlu’ndan Taha Akgül’e tebrik mesajı
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kazakistan’da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası’nda serbest stil 125 kiloda gümüş madalya kazanan Taha Akgül için tebrik mesajı yayımladı.
Spor 21.09.2019, 17:59
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kazakistan’da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası’nda serbest stil 125 kiloda gümüş madalya kazanan Taha Akgül için tebrik mesajı yayımladı.
Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Kazakistan’ın başkenti Nur Sultan’da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası’nda serbest stil 125 kiloda gümüş madalya kazanan Taha Akgül’ü kutluyorum. 2020 Tokyo Olimpiyatları’na katılmaya da hak kazanan milli sporcumuzun ikinci kez Olimpiyat şampiyonu olacağına yürekten inanıyorum. Dünya Güreş Şampiyonası’nda ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum.”(Yunus Emre Kartal/İHA)
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