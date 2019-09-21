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Bakan Kasapoğlu’ndan Taha Akgül’e tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kazakistan’da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası’nda serbest stil 125 kiloda gümüş madalya kazanan Taha Akgül için tebrik mesajı yayımladı.

Spor 21.09.2019, 17:59
Bakan Kasapoğlu’ndan Taha Akgül’e tebrik mesajı
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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kazakistan’da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası’nda serbest stil 125 kiloda gümüş madalya kazanan Taha Akgül için tebrik mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kazakistan’da yapılan Dünya Güreş Şampiyonası’nda serbest stil 125 kiloda gümüş madalya kazanan ve 2020 Tokyo Olimpiyatları’na katılma hakkı elde eden Taha Akgül’ü yayımladığı mesajla kutladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Kazakistan’ın başkenti Nur Sultan’da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası’nda serbest stil 125 kiloda gümüş madalya kazanan Taha Akgül’ü kutluyorum. 2020 Tokyo Olimpiyatları’na katılmaya da hak kazanan milli sporcumuzun ikinci kez Olimpiyat şampiyonu olacağına yürekten inanıyorum. Dünya Güreş Şampiyonası’nda ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum.”

(Yunus Emre Kartal/İHA)
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