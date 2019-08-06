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Günün Özeti - 03 Ağustos 2019

Bakan Selçuk, Güreş Milli Takımı'nın kampını ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 14 Eylül'de Astana'da yapılacak olan Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası'na hazırlanan millilerin Aladağ kampını ziyaret etti.

Spor 06.08.2019, 00:00 06.08.2019, 10:49
Bakan Selçuk, Güreş Milli Takımı'nın kampını ziyaret etti

ANKARA / Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 14 Eylül'de Astana'da yapılacak olan Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası'na hazırlanan millilerin Aladağ kampını ziyaret etti.


Ziyarete Gençlik Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz, Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Tayyip Kahyaoğlu, Gençlik ve İzcilik Daire Başkanı Sezai Zorba, Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürü Erol Erdem de eşlik ettiler. Bakan Selçuk ve beraberindeki heyet bir süre idmanı izledi. Teknik direktör Salih Bora, teknik ekip ve sporcularla sohbet eden Bakan Selçuk yaptığı konuşmada, Eylül ayında Kazakistan'da düzenlenecek olan dünya şampiyonasında sporculara ve antrenörlere başarılar diledi. Ardından Bakan Selçuk ve beraberindekiler Milli Takım kafilesi ile fotoğraf çektirdiler.

#Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Tayyip Kahyaoğlu #Gençlik Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz #Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası #astana #Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk #Güreş Milli Takımının kampını ziyaret etti #bakan selçuk
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