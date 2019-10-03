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BAL ekibi Çankırıspor'da Ziraat Türkiye Kupası heyecanı
- Kupada Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor ile eşleşen 1074 Çankırıspor'un kulüp başkanı Alaattin Arslan: "Şehrimizin ve kulübümüzün tanıtımı için çok önem verdiğimiz Türkiye Kupası'nda amacımız gidebildiğimiz yere kadar gidebilmektir"
Spor 03.10.2019, 12:34
ÇANKIRI (AA) - Ziraat Türkiye Kupası'nda TFF 2. Lig ekibi Sakaryaspor'u eleyerek bir üst tura çıkan Bölgesel Amatör Ligi (BAL) takımlarından 1074 Çankırspor'da, Süper Lig'den Çaykur Rizespor ile eşleşmenin heyecanı yaşanıyor.
Süper Lig takımıyla oynayacak olmanın heyecanını yaşadıklarını aktaran Arslan, şunları kaydetti:
"Şehrimizin ve kulübümüzün tanıtımı için çok önem verdiğimiz Türkiye Kupası'nda amacımız gidebildiğimiz yere kadar gidebilmektir. Taraftarımızın 29-30-31 Ekim tarihlerinden birinde oynayacağımız kupa maçında tribünlerimizi dolduracağından şüphemiz yoktur."
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