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Balıkesirspor'da transferin son gününde 11 imza

BALIKESİR (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor, transfer yasağı sorununu son günde çözerek, daha önce anlaştığı 4'ü yabancı 11 futbolcuyla sözleşme imzaladı.

Spor 03.09.2019, 09:19 03.09.2019, 11:25
Balıkesirspor'da transferin son gününde 11 imza

BALIKESİR (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor, transfer yasağı sorununu son günde çözerek, daha önce anlaştığı 4'ü yabancı 11 futbolcuyla sözleşme imzaladı.

FIFA Disiplin Kurulunun, Balıkesirspor'un transfer yasağını kaldırması sonrası Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulunda bulunan futbolcu ve teknik adamların alacaklarına ilişkin transfere engel borçlarla ilgili sorun dün çözüldü.

Balıkesirspor yönetimi, transfer döneminin sona ermesine saatler kala yaşanan bu gelişmenin ardından 4'ü kiralık 11 futbolcuyu kadrosuna kattı.

İtalya'nın Udinese takımından Malili forvet Aly Malle, Trabzonspor'dan orta saha oyuncusu Nemanja Andusic, Adana Demirspor'dan stoper Sezer Özmen ve orta saha oyuncusu Nermin Hodzic'le kiralık sözleşme yapıldı.

Balıkesirspor'un transfer ettiği diğer oyuncular ise stoperler Cenk Güvenç ve Batuhan İşçiler, sol bek Berat Aydoğdu, orta saha oyuncuları İbrahim Halil Çolak, Anıl Taşdemir ve Abdülkadir Kayalı ile forvet Antonio Mrsic oldu.

Kulüp başkanı Kadir Dağlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, transfer tahtasını açtırarak yeni oyuncuları kadrolarına katmaktan son derece mutlu olduklarını belirtti.

Dağlı, sezona genç bir kadroyla başlamalarının ardından takıma dahil olan yeni isimlerle daha da güçleneceklerini ifade etti.

#balıkesir #Balıkesirspor #futbol #italya #transfer #Udinese
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