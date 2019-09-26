Balıkesirspor'da hedef galibiyet
- Balıkesirspor Teknik Direktörü Ali Tandoğan: - "Giresunspor maçını kazanacağımızı umut ediyorum. İnşallah öyle olursa çok farklı durumlar ön plana çıkar"
BALIKESİR (AA) - TFF 1. Lig'in 6. haftasında 29 Eylül Pazar günü Giresunspor'u konuk edecek Balıkesirspor'un teknik direktörü Ali Tandoğan, "Giresunspor maçını kazanacağımızı umut ediyorum. İnşallah öyle olursa çok farklı durumlar ön plana çıkar." dedi.
Tandoğan, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında gazetecilere yaptığı açıklamada, bu hafta çok ciddi bir rakiple oynayacaklarını söyledi.
Tandoğan, kendilerini zor bir maçın beklediğini vurgulayarak, şöyle konuştu:
"Bizim hedefimiz ligde kalabilmekti ama Giresunspor şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurdu. Hepsi 2-3 sene içinde şampiyonluk yaşamış kadro. Bizim oyuncu grubumuza baktığımızda böyle bir durum yok. Onlara karşı çok tempolu, çok istekli, çok fazla pozisyon vermeden oyunu iyi forse edip çok yüksek dirençte oynamamız lazım. Rakip her an pozisyona girebilecek kaliteli oyunculara sahip. Giresunspor maçını kazanacağımızı umut ediyorum. İnşallah öyle olursa çok farklı durumlar ön plana çıkar. Bu maçı alırsak mükemmel bir durum oluşur."
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