Balkan Plaj Voleybol Şampiyonası, yarın İzmir'de başlıyor

İZMİR (AA) - İzmir'de 28 takımın mücadele edeceği BVA Balkan Plaj Voleybol Şampiyonası, yarın başlayacak.

Bostanlı Plaj Voleybolu Sahası'ndaki organizasyon öncesinde Bostanlı'daki Yasemin Kafe'de, basın toplantısı düzenledi.

İzmir Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Ersan Odaman, basın toplantısında yaptığı konuşmada, organizasyonun şenlik havasında geçeceğini belirtti.

Hafta sonu İzmir'in İzmir Körfez Festivali'ne de ev sahipliği yapacağını kaydeden Odaman, kentin renkli görüntülere sahne olacağını belirtti.

İzmir'in doğasından daha çok yararlanmayı istediklerini kaydeden Odaman, "Bizler sloganımızı, 'İzmir İçin Spor' olarak belirledik. İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübünün tüm imkanlarını, aynı atmosferi paylaştığımız insanların spor yapması için seferber edeceğiz. Yürüyeceğiz, koşacağız, pedal basacağız, yüzeceğiz ve el ele vererek İzmir’i spor kenti yapacağız.'' diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı Hakan Orhunbilge ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in sporu yaşam biçimi olarak gördüğünü kaydederek, bunun İzmir sporu için bir şans olduğunu söyledi.

Bostanlı Plaj Voleybolu Sahası'nda iki ayrı korttaki maçlar, ilk iki gün saat 11.00’de, organizasyonun üçüncü ve son günü olan 29 Eylül'de ise saat 10.00’da başlayıp tüm gün devam edecek.

Şampiyonaya Türkiye'nin yanı sıra Sırbistan, Kosova, Moldova, Romanya ve Bulgaristan'dan 28 takım katılacak. Türkiye, erkeklerde 9, kadınlarda da 11 takım ile temsil edilecek.