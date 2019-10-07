Barcelona, Sevilla'yı farklı yendi
- La Liga'nın 8. haftasında Barcelona, Sevilla'yı 4-0 mağlup etti - Barcelona, lider Real Madrid'in ardından ikinci sıraya yükseldi
MADRİD (AA) - İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 8. haftasında Barcelona, sahasında oynadığı maçta Sevilla'yı 4-0 yendi.
Nou Camp Stadı'nda oynanan karşılaşmada Barcelona, Luis Suarez (Dk. 27), Arturo Vidal (Dk. 30) ve Ousmane Dembele (Dk. 35) ile 8 dakikada bulduğu 3 golle ilk yarıyı 3-0 önde kapattı.
İkinci yarı etkili oyununu sürdüren ev sahibi takım, 78. dakikada serbest vuruştan Lionel Messi'nin attığı golle farkı 4'e çıkardı.
Bu arada Barcelona'da Ronald Araujo (Dk. 87) ve Dembele'nin (Dk. 88) kırmızı kart görmesiyle bordo-mavili takım maçın son dakikalarını 9 kişi oynadı.
Karşılaşma, Barcelona'nın 4-0'lık üstünlüğünde sona erdi.
Bu sonuçla puanını 16'ya çıkaran Barcelona, lider Real Madrid'in (18 puan) ardından ikinci sırada yer aldı.
Sevilla ise 13 puanla 6. sırada bulunuyor.
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