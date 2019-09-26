Barcelona'ya Griezmann transferinden 300 avro ceza

MADRİD - İspanya Futbol Federasyonu (RFEF), Atletico Madrid ile sözleşmesi olduğu sırada Antoine Griezmann ile transfer görüşmelerine başladığı gerekçesiyle Barcelona'ya 300 avro para cezası verdi.

RFEF, Atletico Madrid Kulübünün "Antoine Griezmann'ın bizimle sözleşmesi devam ederken, geçen sezon ortasında futbolcumuz ile transfer görüşmelerine başladı." diyerek Barcelona Kulübüne karşı yaptığı suçlamayla ilgili kararını açıkladı.

RFEF Disiplin Komitesi, Barcelona Kulübüne 300 avro para cezası verirken, Nou Camp Stadı'nın bir maç seyirciye kapatılmasıyla ilgili idari hakimin talebini reddetti.

Fransız futbolcu Griezmann, temmuz ayında 120 milyon avroluk serbest kalma bedelini ödeyerek Atletico Madrid'den ayrılmış ve ardından 5 yıllık sözleşme imzaladığı Barcelona'ya transfer olmuştu.

Atletico Madrid Kulübü, Barcelona ile Fransız futbolcu arasındaki müzakerelerin geçen sezonun ortalarında, mart ayından itibaren başladığını iddia ederek, Katalan kulübünün 120 milyon değil 200 milyon avro bonservis bedeli ödemesi gerektiğini ileri sürmüştü.

İspanyol basınında çıkan iddialarda da Griezmann ile onun kız kardeşi ve babasının elektronik postalarına göre Barcelona'ya transferinden dolayı Fransız futbolcunun 14 milyon avro komisyon aldığı yazılmıştı.

Atletico Madrid'de 5 sezon (2014-2019) forma giyen Griezmann'ın sözleşmesinde serbest kalma bedeli 1 Temmuz itibarıyla 200 milyon avrodan 120 milyon avroya iniyordu.

Madrid kulübü, Barcelona'nın 200 milyon avroyu ödememek için futbolcuyla önceden anlaşıp transferi 1 Temmuz'dan sonra resmileştirdiğini ileri sürüyor.