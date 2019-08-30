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Başakşehir, Danijel Aleksic’i kadrosuna kattı

Medipol Başakşehir, geçtiğimiz sezon Yeni Malatyaspor’da forma giyen Danijel Aleksic’i 3 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

Spor 30.08.2019, 16:09
Başakşehir, Danijel Aleksic’i kadrosuna kattı

Medipol Başakşehir, geçtiğimiz sezon Yeni Malatyaspor’da forma giyen Danijel Aleksic’i 3 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

Süper Lig’de yeni sezona istediği gibi bir başlangıç yapamayan Başakşehir, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Şu ana kadar Crivelli, Vieira, Aziz Eraltay, Gulbrandsen, Furkan Soyalp, Muhammet Demir, Mehmet Topal, Doğanay Kılıç, Azubuike ve Ponck’u renklerine bağlayan turuncu-lacivertlilerin son transferi Danijel Aleksic oldu. İstanbul ekibi, geride kalan sezonda Yeni Malatyaspor’da top koşturan ve yaz transfer döneminde Al Ahli’ye transfer olan 28 yaşındaki oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

BAŞAKŞEHİR’İN RESMİ SİTESİNDEN KONUYA İLİŞKİN YAPILAN AÇIKLAMADA ŞU İFADELERE YER VERİLDİ:

"Kulübümüz, Sırp futbolcu Danijel Aleksic ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Başarılı orta saha oyuncusunun imza töreninde CEO’muz Mustafa Eröğüt yer aldı. Geçen sezon Malatyaspor’da gösterdiği performansla dikkat çeken ve sezon başında Al Ahli’ye transfer olan Aleksic, bundan böyle Başakşehir forması giyecek. Danijel Aleksic’e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz.

(İHA)
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