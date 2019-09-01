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Başakşehir deplasmandan 3 puanla döndü

Gençlerbirliği, Süper Lig’in 3. haftasında Medipol Başakşehir’i konuk etti. Mücadele konuk takımın 2-1’lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Spor 01.09.2019, 21:28 01.09.2019, 21:49
Başakşehir deplasmandan 3 puanla döndü

Gençlerbirliği, Süper Lig’in 3. haftasında Medipol Başakşehir’i konuk etti. Mücadele konuk takımın 2-1’lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR

İLK YARI

3. dakikada orta sahada topla buluşan İrfan Can’ın ceza sahasına yaklaşıp yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Diallo’dan geri döndü.

13. dakikada ceza sahasına giren Crivelli, Halil İbrahim’in müdahalesi sonucunda yerde kalınca hakem Cüneyt Çakır penaltıyı noktasını gösterdi. VAR uyarısı sonrası pozisyonu izleyen Çakır penaltıyı iptal ederek Crivelli’ye sarı kart gösterdi.

28. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Stancu’nun vuruşunda top filelerle buluştu. Hakem Cüneyt Çakır VAR uyarısı sonrasında yaptığı incelemenin ardından golü iptal ederek ofsayt kararı verdi.

36. dakikada sağ kanattan Sessegnon pasında topla buluşan Sio’nun şutu direğe çarparak ağlara gitti. 1-0

İKİNCİ YARI

54. dakikada Medipol Başakşehir’in hücumunda Aleksic’in kafa vuruşu Gençlerbirliği kalecisi Diallo’da kaldı.

64. dakikada Gençlerbirliği’nden Sessegnon ceza sahası yayından şut denemesinde bulundu ancak top Başakşehir’in kalecisi Mert’te kaldı.

83. dakikada Gençlerbirliği oyuncusu Zargo Toure ceza sahası içerisinde topa eliyle müdahale etti. VAR uyarısı sonrasında incelemede bulunan Cüneyt Çakır penaltı kararı verdi. Penaltıyı kullanan Demba ba topu ağlarla buluşturdu. 1-1

90. dakikada İrfan Can’ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Edin Visca’nın vuruşunda meşin yuvarla ağlarla buluştu. 2-1

90+5. dakikada Gençlerbirliği oyuncusu Sessegnon’un şutu Başakşehir kalecisi Mert’te kaldı.

Stat: Eryaman Stadyumu

Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx

Gençlerbirliği: Diallo xxx, Erdem xx, Flavio xx, Fabrıcıo xx (Yasin Pehlivan dk. 47 xx), Halil xx, Sio xx, Sessegnon xx, Zargo Toure xx, Berat xx (Soner Dikmen dk. 66 xx), Candeıas xx, Stancu xx (Rahmetullah Berişbek dk. 86 ?)

Yedekler: Übeyd Adıyaman, Nadir Çiftçi, Rahmi Can Karadaş, Sefa Yılmaz, Mats Seuntjens, Arda Kızıldağ, İlker Karakaş

Teknik Direktör: Mustafa Kaplan

Medipol Başakşehir: Mert xx, Caisara xx, Mehmet Topal xx, Ponck xx, Aziz Behiç xx, Azubuike xx (Gökhan İnler dk. 74 xx), İrfan Can Kahveci xx, Edin Visca xx, Robinho xx, Arda xx (Danijel Aleksic dk. 45 xx), Crivelli xx (Demba ba dk. 45 xx)

Yedekler: Volkan Babacan, Miguel Vieira, Uğur Uçar, Furkan Soyalp, Kerim Frei, Fredrik Gulbrandsen, Muhammet Demir

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Sio (dk. 36) (Gençlerbirliği), Demba ba (dk. 83), Edin Visca (dk. 90) (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Fabricio, Berat, Soner Dikmen, Zargo Toure, Halil İbrahim (Gençlerbirliği), Arda, Enzo Crivelli (Medipol Başakşehir)

(Mevlüt Hasgül - Cem Geçim/İHA)

#süper lig #Gençlerbirliği #başakşehir
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