Başakşehir - Fenerbahçe maçı Halil Umut Meler’de
Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig’in 2. haftasında görev yapacak hakemleri açıkladı. Ligin ikinci haftasındaki Başakşehir - Fenerbahçe maçını Halil Umut Meler yönetecek.
Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig’in 2. haftasında görev yapacak hakemleri açıkladı. Ligin ikinci haftasındaki Başakşehir - Fenerbahçe maçını Halil Umut Meler yönetecek.
Süper Lig’in 2. haftasında düdük çalacak hakemler, Merkez Hakem Kurulu tarafından belirlendi. Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, cumartesi günü oynanacak M.Başakşehir - Fenerbahçe karşılaşmasında Halil Umut Meler düdük çalacak. 23, 24, 25 ve 26 Ağustos’ta oynanacak mücadeleleri yönetecek hakemler şöyle:
23 Ağustos Cuma
20.30 Beşiktaş - Göztepe: Ali Palabıyık
24 Ağustos Cumartesi
19.15 MKE Ankaragücü - İ.M. Kayserispor: Ali Şansalan
21.45 Alanyaspor - Kasımpaşa: Serkan Tokat
21.45 Medipol Başakşehir - Fenerbahçe: Halil Umut Meler
25 Ağustos Pazar
19.15 Çaykur Rizespor - Demir Grup Sivasspor: Fırat Aydınus
19.15 Trabzonspor - Yeni Malatyaspor: Koray Gençerler
21.45 Antalyaspor - Yukatel Denizlispor: Volkan Bayarslan
21.45 Galatasaray - Konyaspor: Mete Kalkavan
26 Ağustos Pazartesi
20.00 Gazişehir Gaziantep - Gençlerbirliği: Atilla Karaoğlan
(İHA)
|İmsak
|04:26
|Güneş
|05:58
|Öğle
|12:57
|İkindi
|16:43
|Akşam
|19:46
|Yatsı
|21:12
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|1
|3
|2. Sivasspor
|1
|3
|3. Malatyaspor
|1
|3
|4. Denizlispor
|1
|3
|5. Alanyaspor
|1
|3
|6. Antalyaspor
|1
|3
|7. Çaykur Rizespor
|1
|3
|8. Trabzonspor
|1
|1
|9. Kasımpaşa
|1
|1
|10. Ankaragücü
|1
|1
|11. Konyaspor
|1
|1
|12. Gençlerbirliği
|1
|0
|13. Göztepe
|1
|0
|14. Kayserispor
|1
|0
|15. Galatasaray
|1
|0
|16. Beşiktaş
|1
|0
|17. Başakşehir
|1
|0
|18. Gazişehir
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Fatih Karagümrük
|1
|3
|2. Ümraniye
|1
|3
|3. Adana Demirspor
|1
|3
|4. Menemen Belediyespor
|1
|3
|5. Osmanlıspor
|1
|3
|6. Akhisar Bld.Spor
|1
|3
|7. Hatayspor
|1
|3
|8. İstanbulspor
|1
|1
|9. Erzurum BB
|1
|1
|10. Keçiörengücü
|1
|1
|11. Boluspor
|1
|0
|12. Adanaspor
|1
|0
|13. Altınordu
|1
|0
|14. Altay
|1
|0
|15. Bursaspor
|1
|0
|16. Balıkesirspor
|1
|0
|17. Giresunspor
|1
|0
|18. Eskişehirspor
|1
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|2
|6
|2. Arsenal
|2
|6
|3. Man City
|2
|4
|4. M. United
|2
|4
|5. Brighton
|2
|4
|6. Tottenham
|2
|4
|7. Bournemouth
|2
|4
|8. Sheffield United
|2
|4
|9. Everton
|2
|4
|10. Burnley
|2
|3
|11. Norwich City
|2
|3
|12. Leicester City
|2
|2
|13. Wolverhampton
|2
|2
|14. Crystal Palace
|2
|1
|15. Chelsea
|2
|1
|16. West Ham
|2
|1
|17. Aston Villa
|2
|0
|18. Newcastle
|2
|0
|19. Southampton
|2
|0
|20. Watford
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|1
|3
|2. Sevilla
|1
|3
|3. Mallorca
|1
|3
|4. Real Valladolid
|1
|3
|5. Athletic Bilbao
|1
|3
|6. Atlético Madrid
|1
|3
|7. Deportivo Alaves
|1
|3
|8. Osasuna
|1
|3
|9. Granada
|1
|1
|10. Villarreal
|1
|1
|11. Real Sociedad
|1
|1
|12. Valencia
|1
|1
|13. Eibar
|1
|0
|14. Real Betis
|1
|0
|15. Barcelona
|1
|0
|16. Getafe
|1
|0
|17. Leganés
|1
|0
|18. Levante
|1
|0
|19. Celta de Vigo
|1
|0
|20. Espanyol
|1
|0