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Başakşehir - Fenerbahçe maçı Halil Umut Meler’de

Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig’in 2. haftasında görev yapacak hakemleri açıkladı. Ligin ikinci haftasındaki Başakşehir - Fenerbahçe maçını Halil Umut Meler yönetecek.

Spor 21.08.2019, 13:02 21.08.2019, 14:01
Başakşehir - Fenerbahçe maçı Halil Umut Meler’de
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Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig’in 2. haftasında görev yapacak hakemleri açıkladı. Ligin ikinci haftasındaki Başakşehir - Fenerbahçe maçını Halil Umut Meler yönetecek.

Süper Lig’in 2. haftasında düdük çalacak hakemler, Merkez Hakem Kurulu tarafından belirlendi. Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, cumartesi günü oynanacak M.Başakşehir - Fenerbahçe karşılaşmasında Halil Umut Meler düdük çalacak. 23, 24, 25 ve 26 Ağustos’ta oynanacak mücadeleleri yönetecek hakemler şöyle:

23 Ağustos Cuma

20.30 Beşiktaş - Göztepe: Ali Palabıyık

24 Ağustos Cumartesi

19.15 MKE Ankaragücü - İ.M. Kayserispor: Ali Şansalan

21.45 Alanyaspor - Kasımpaşa: Serkan Tokat

21.45 Medipol Başakşehir - Fenerbahçe: Halil Umut Meler

25 Ağustos Pazar

19.15 Çaykur Rizespor - Demir Grup Sivasspor: Fırat Aydınus

19.15 Trabzonspor - Yeni Malatyaspor: Koray Gençerler

21.45 Antalyaspor - Yukatel Denizlispor: Volkan Bayarslan

21.45 Galatasaray - Konyaspor: Mete Kalkavan

26 Ağustos Pazartesi

20.00 Gazişehir Gaziantep - Gençlerbirliği: Atilla Karaoğlan

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#süper lig #Merkez Hakem Kurulu #Halil Umut Meler #futbol #spor #fenerbahçe #başakşehir
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