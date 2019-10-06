Başakşehir, Gaziantep'ten şen dönüyor: 2-1

Stat: Kalyon

Hakemler: Koray Gençerler, Yusuf Bozdağon, Murat Ergin Gözütok

Gaziantep FK: Lontigkin, Djilobodji, Tosca, Morias, Oğuz Ceylan, Kana Bıyık, Güray Vural, Muhammet Demir (Dk. 46 Pawlowski (Dk. 83 Kenan Özer), Kayode, Chibsah (Dk. 88 Furkan Soyalp), Twumasi

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Epureanu, Skrtel, Clichy, Azubuike (Dk. 42 Elia), Mahmut Tekdemir, Visca (Dk. 90 Berkay Özcan), İrfan Can Kahveci, Gulbrandsen (Dk. 46 Demba Ba), Crivelli

Goller: Dk. 13 ve 71 Crivelli (Medipol Başakşehir), Dk. 24 Twumasi (Gaziantep FK)

Kırmızı kart: Dk. 18 Güray Vural (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Dk. 2 Sumudica (teknik direktör), Dk. 87 Kana Bıyık (Gaziantep FK), Dk. 22 Gulbrandsen, Dk. 30 Azubuike, Dk. 44 Epureanu, Dk. 59 Elia, Dk. 66 İrfan Can Kahveci, Dk. 90 Demba Ba (Medipol Başakşehir)

GAZİANTEP (AA) - Süper Lig'in 7. haftasında Medipol Başakşehir deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü'nü 2-1 yendi.

55. dakikada gelişen konuk ekip atağında Elia’nın ceza sahası dışından sert vuruşunda top yandan auta gitti.

56. dakikada son çizgeye inen Visca'nın ceza sahasının ortasında topla buluşturduğu Crivelli'nin sert şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

58. dakikada konuk ekip gole çok yaklaşsa da sonuç alamadı. Ceza sahası önünden Demba Ba'nın şutunda topu çelen Lontigkin pozisyonun devamında Crivelli'nin vuruşunda da meşin yuvarlağın ağlara gitmesine oldu. Kaleciden seken topla arka direk önünde buluşan Visca'nın topuğuyla yaptığı vuruşta ise top defansa çarpıp kornere gitti.

71. dakika ev sahibi ekip bir kez daha öne geçti. Sağ kanattan ceza sahasına giren Visca'nın yerden gönderdiği topa dokunan Crivelli ağları ikinci kez havalandırdı: 1-2.

82. dakikada Elia'nın sol çaprazdan rakibini çalımladıktan sonra girdiği ceza sahası içinden yaptığı şutta, kaleci Lontigkin topu direk dibinden kornere çeldi.

83. dakikada rakip takımın sol kanattan kullandığı köşe vuruşuna iyi yükselen Epureanu'nun kafa vuruşunda direğe çarpıp dönen topu savunma uzaklaştırdı.

Karşılaşmayı konuk ekip Medipol Başakşehir 2-1 kazandı.