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Başakşehir üç sezon sonra kaybetti

Son üç sezondur ligin ilk haftasında oynadığı maçları gol yemeden kazanmayı başaran Medipol Başakşehir, Yeni Malatyaspor’a 3-0 kaybetmesiyle birlikte uzun bir aranın ardından Süper Lig’e de mağlubiyetle başlamış oldu.

Spor 19.08.2019, 11:40 19.08.2019, 14:29
Başakşehir üç sezon sonra kaybetti
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Son üç sezondur ligin ilk haftasında oynadığı maçları gol yemeden kazanmayı başaran Medipol Başakşehir, Yeni Malatyaspor’a 3-0 kaybetmesiyle birlikte uzun bir aranın ardından Süper Lig’e de mağlubiyetle başlamış oldu.

Abdullah Avcı’nın takımdan ayrılmasının ardından Okan Buruk’u teknik direktörlük görevine getiren Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Yunan temsilcisi Olympiakos’a elenmesinin ardından Süper Lig’e de güzel bir başlangıç yapamadı. Turuncu-lacivertliler, ilk hafta maçında dün akşam deplasmanda Yeni Malatyaspor’a 3-0 mağlup oldu. Önümüzdeki hafta oynanacak olan Fenerbahçe mücadelesi öncesi alınan bu yenilgi, morallerin de bozulmasına sebep oldu.

ÜÇ SEZON SONRA KAYBETTİ

2014 yılında yeni adıyla Süper Lig’de yer almaya başladığı dönemden sonra ilk kez bir sezonu deplasmanda açan Başakşehir, evine puan alamadan döndü. Aynı zamanda son üç sezonun ilk haftasında oynadığı maçları da gol yemeden kazanan turuncu-lacivertliler, Malatya ekibi karşısında alınan 3-0’lık mağlubiyetle birlikte uzun bir aradan sonra lige de yenilgiyle başlamış oldu.

Turuncu-lacivertli takımın ligin ilk haftalarında oynadığı karşılaşmalar şöyle:

2014-2015 Başakşehir: 1 - Kasımpaşa: 1

2015-2016 Başakşehir: 2 - Antalyaspor: 3

2016-2017 Başakşehir: 1 - Fenerbahçe: 0

2017-2018 Başakşehir: 1 - Bursaspor: 0

2018-2019 Başakşehir: 2 - Trabzonspor: 0

2019-2020 Yeni Malatyaspor: 3 - Başakşehir: 0

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#yeni malatyaspor #Medipol Başakşehir #futbol #spor #sezon #başakşehir
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