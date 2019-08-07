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Başakşehir ve Olympiakoslu yöneticiler dostluk yemeğinde buluştu

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme turundaki rakibi Olympiakos’un yöneticilerini öğle yemeğinde ağırladı.

Spor 07.08.2019, 17:41 07.08.2019, 17:51
Başakşehir ve Olympiakoslu yöneticiler dostluk yemeğinde buluştu

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme turundaki rakibi Olympiakos’un yöneticilerini öğle yemeğinde ağırladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme turundaki Başakşehir - Olympiakos maçı öncesinde iki kulübün yetkilileri yemekte buluştu. Yemekte Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Asbaşkan Mesut Altan, CEO Mustafa Eröğüt ile Reklam, Pazarlama ve Etkinlikler Sorumlusu Elif Aslı Koç yer alırken, Olympiakos Kulübü’nü Onursal Başkan Savvas Theodorides, Genel Menajer Lina Souloukou, Sportif Direktör Christian Karembeu, Başkan Vekili Dimitrios Agrafiotis ve Organizasyon Sorumlusu Konstantinos Vernikos temsil etti. Ayrıca UEFA Delegesi David Findlay da yemekte yer aldı.

Yemek sonrası Gümüşdağ, Theodorides’e günün anısına plaket takdim ederken, Mustafa Eröğüt de Christian Karembeu’ye flama hediye etti.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#Olympiakoslu #başakşehir #spor haberleri #spor
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