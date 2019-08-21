Başakşehir’de Mahmut Tekdemir ile 5, Mert Günok ile 4 yıl daha
Başakşehir, Mahmut Tekdemir’in sözleşmesini 5, Mert Günok’un sözleşmesini 4 yıl uzattı.
Başakşehir, Mahmut Tekdemir’in sözleşmesini 5, Mert Günok’un sözleşmesini 4 yıl uzattı.
Altyapıdan yetişen Mahmut Tekdemir’in transferi için yapılan yazılı açıklamada, "Özverili mücadelesi ve profesyonelliğiyle örnek bir sporcu olan 31 yaşındaki futbolcu, kulübümüzde gösterdiği başarılı performansla A Milli Takım’a kadar yükselmiştir. 12 kez ay-yıldızlı formayı giyen takım kaptanımıza başarılar diliyor, bir ‘Başakşehir efsanesi’ olarak kariyerinin sonuna dek turuncu lacivertli formamızı terleteceğine inanıyoruz" denildi.
Mert Günok’un transferi ise, "2017 yılında kulübümüze gelen ve burada gösterdiği başarılı performansla yeniden A Milli Takım’a kadar yükselen oyuncumuzla birlikte kalemiz bir süre daha emin ellerdedir. Mert Günok, yaptığı başarılı kurtarışların yanı sıra karakteriyle de kulübümüzdeki aile ortamının büyümesine önemli katkılarda bulunmuştur. Tecrübeli kalecimizin yeni sözleşmesinin hayırlı olmasını temenni ediyor, turuncu-lacivertli formamız altında başarılar diliyoruz" şeklinde duyuruldu.(İHA)
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