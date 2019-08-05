Başakşehir’in muhtemel rakibi belli oldu

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda Olympiakos’u geçmesi halinde Play-off’ta Krasnodar (Rusya)-Porto (Portekiz) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Medipol Başakşehir’in UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Play-off’a kalması halinde karşılaşacağı muhtemel rakipler belli oldu. İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA Merkezi’nde gerçekleştirilen kura çekimi sonucu muhtemel play-off turu eşleşmeleri belli oldu. Medipol Başakşehir, 3. Ön Eleme Turu’nu geçmesi halinde Krasnodar (Rusya) - Porto (Portekiz) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Şampiyonlar Ligi Play-off Turu ilk maçları 20-21 Ağustos, rövanşları ise 27-28 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

Lig ve şampiyonlar yolu olmak üzere iki grup halinde yapılan kura çekimi sonucundaki eşleşmeler şöyle:

ŞAMPİYONLAR YOLU:

Dinamo Zagreb (Hırvatistan)/Ferencvaros (Macaristan) - Maribor (Slovenya)/Rosenborg (Norveç)

Cluj (Romanya)/Celtic (İskoçya) - Slavia Prag (Çekya)

Young Boys (İsviçre) - Kızılyıldız (Sırbistan)/Kopenhag (Danimarka)

APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)/Karabağ (Azerbaycan) - PAOK (Yunanistan)/Ajax (Hollanda)

LİG YOLU:

Basel (İsviçre)/LASK (Avusturya) - Club Brugge (Belçika)/Dinamo Kiev (Ukrayna)

Medipol Başakşehir/Olympiakos (Yunanistan) - Krasnodar (Rusya)/Porto (Portekiz)

(İHA)