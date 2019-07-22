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Başakşehir’in Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi belli oldu
Medipol Başakşehir’in, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu’ndaki rakibi Viktoria Plzen-Olympiakos eşleşmesinin galibi olacak.
Spor 22.07.2019, 13:27
Medipol Başakşehir’in, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu’ndaki rakibi Viktoria Plzen-Olympiakos eşleşmesinin galibi olacak.
Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu’nda ilk maçlar 6-7 Ağustos, rövanşları ise 13 Ağustos’ta oynanacak.(İHA)
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