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Basel 3 puanı 3 golle aldı

- Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Basel, İsviçre liginde Luzern'i 3-0 mağlup etti

Spor 29.09.2019, 19:52
Basel 3 puanı 3 golle aldı


İSTANBUL (AA) - Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi C Grubu'ndaki rakiplerinden Basel, İsviçre Süper Lig'de karşılaştığı Luzern'i 3-0 yendi.

Lig lideri Basel, 9. hafta maçında St. Jakob-Park'ta Luzern'i ağırladı.

Ev sahibi ekip, 28 ve 58. dakikalarda Arthur Cabral, 90+1. dakikada da Kemal Ademi'nin attığı gollerle maçtan 3-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla puanını 22'ye çıkaran Basel, en yakın rakibi Young Boys'un 3 puan önünde zirvedeki yerini korudu. Luzern ise 9 puanla 7. sırada kaldı.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda 3 Ekim Perşembe günü sahasında Basel ile karşılaşacak.


#Basel #futbol #İsviçre Süper Lig
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