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Basel, Trabzonspor maçına hazır

UEFA Avrupa Ligi C Grubu ikinci hafta maçında yarın Trabzonspor'a konuk olacak İsviçre temsilcisi Basel, hazırlıklarını tamamladı.

Spor 02.10.2019, 20:47 02.10.2019, 20:55
Basel, Trabzonspor maçına hazır

TRABZON (AA) - UEFA Avrupa Ligi C Grubu ikinci hafta maçında yarın Trabzonspor'a konuk olacak İsviçre temsilcisi Basel, hazırlıklarını tamamladı.

Konuk takım, karşılaşmanın oynanacağı Medical Park Stadı'nda teknik direktör Marcel Koller yönetiminde son çalışmasını gerçekleştirdi.

Antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık tutuldu. Koşuyla başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti. İdmanın, taktik çalışma ile tamamlandığı kaydedildi.

Trabzonspor-Basel karşılaşması yarın saat 22.00'de başlayacak.

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#Basel #Trabzonspor #UEFA Avrupa Ligi
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