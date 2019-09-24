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Başkan Orman istifa dedi, sosyal medya yıkıldı!

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın bugün yaptığı istifa açıklaması sonrası sosyal medyada Yıldırım Demirören, Ahmet Nur Çebi ve Ethem Sancak isimleri gündem oldu.

Spor 24.09.2019, 16:17 24.09.2019, 16:22
Başkan Orman istifa dedi, sosyal medya yıkıldı!
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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın bugün yaptığı istifa açıklaması sonrası sosyal medyada Yıldırım Demirören, Ahmet Nur Çebi ve Ethem Sancak isimleri gündem oldu.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, bugün statta düzenlenen sponsorluk anlaşması sonrasında istifa edeceğini açıkladı. Başkan Orman’ın, “Çok mücadele ettim. Yorgun değilim ama kırgın ve üzgünüm. Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk’le görüşerek, görevi bırakacağız. Beşiktaş’a yaptıklarım helal olsun. Yönetim kurulunu olağanüstü toplayacağım” açıklamasının ardından, sosyal medyada gündem Beşiktaş’ın yeni başkanının kim olacağı konusu oldu. Bu açıklamadan dakikalar sonra siyah-beyazlı kulübün eski başkanı Yıldırım Demirören, Ahmet Nur Çebi ve Ethem Sancak’ın isimleri twitter’da en çok konuşulanlar arasına girdi ve Türkiye’nin gündemine oturdu.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#sosyal medya #istifa #Beşiktaş Başkanı Fikret Orman
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