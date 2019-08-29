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Basketbol: 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası

- Türkiye: 53 - Danimarka: 54 - Bir sonraki Avrupa Şampiyonası'nda A Ligi'nde oynama hakkını kaybeden ay-yıldızlılar, yarın İsveç ile sonuncu olmamak için mücadele edecek

Spor 29.08.2019, 19:17 29.08.2019, 22:00
Basketbol: 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası

İSTANBUL (AA) - Türkiye, Avrupa 16 Yaş Altı Kızlar Basketbol Şampiyonası'nda 13-16 klasman turu müsabakasında Danimarka'ya 54-53 yenildi.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen şampiyonanın 13-16 klasman maçında milliler, Jane Sandanski Spor Salonu’nda Danimarka ile karşılaştı.

Mücadelenin ilk çeyreğini 19-8 geride tamamlayan ay-yıldızlı ekip, devre arasına 35-27 geride girdi. İkinci yarıda farkı kapatmasına rağmen milliler üçüncü çeyreğini 43-41 geride kapattığı maçı 54-53 kaybetti.

Alınan bu sonucun ardından bir sonraki Avrupa Şampiyonası'nda A Ligi'nde mücadele etme hakkını kaybeden milliler, yarın İsveç ile sonuncu olmamak için karşı karşıya gelecek. Müsabaka, TSİ 12.30'da başlayacak.

#Avrupa 16 Yaş Altı Kızlar Basketbol Şampiyonası #basketbol #danimarka #Kuzey Makedonya #türkiye #Üsküp
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