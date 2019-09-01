Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
- Organizasyonun ikinci gününde E, F, G ve H gruplarında ilk maçlar oynandı - Türkiye, E Grubu ilk karşılaşmasında Japonya'yı 86-67 mağlup etti
ŞANGHAY (AA) - Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası ikinci gününde E, F, G ve H gruplarında ilk maçlar oynandı.
Türkiye, E Grubu ilk maçında Japonya'yı 86-67 yendi.
Turnuvanın ikinci gününde 4 grupta alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle:
- E Grubu
Türkiye-Japonya: 86-67
Çekya-ABD: 67-88
TakımMaçGMASYSPuan1.ABD11-886722.Türkiye11-866723.Japonya1-1678614.Çekya1-167881
- F Grubu
Yeni Zelanda-Brezilya: 94-102
Yunanistan-Karadağ: 85-60
TakımMaçGMASYSPuan1.Yunanistan11-856022.Brezilya11-1029423.Yeni Zelanda1-19410214.Karadağ1-160851
- G Grubu
Dominik Cumhuriyeti-Ürdün: 80-76
Fransa-Almanya: 78-74
TakımMaçGMASYSPuan1.Dominik Cum.11-807622.Fransa11-787423.Ürdün1-1768014.Almanya1-174781
- H Grubu
Kanada-Avustralya: 92-108
Senegal-Litvanya: 47-101
TakımMaçGMASYSPuan1.Litvanya11-1014722.Avustralya11-1089223.Kanada1-19210814.Senegal1-1471011
- 3. günün programı
Turnuvanın 3. gününde yarın A, B, C ve D gruplarında ikinci karşılaşmalar oynanacak.
Karşılaşmaların TSİ programı şöyle:
A Grubu: (Wukesong Spor Salonu - Pekin)
11.00 Venezuela-Fildişi Sahili
15.00 Çin-Polonya
B Grubu: (Wuhan Spor Merkezi - Wuhan)
11.30 Nijerya-Arjantin
15.30 Güney Kore-Rusya
C Grubu: (Guangzhou Spor Salonu - Guangzhou)
11.30 Tunus-İran
15.30 Porto Riko-İspanya
D Grubu: (Foshan Uluslararası Spor ve Kültür Arena - Foshan)
10.30 İtalya-Angola
14.30 Sırbistan-Filipinler
|İmsak
|04:40
|Güneş
|06:09
|Öğle
|12:54
|İkindi
|16:34
|Akşam
|19:29
|Yatsı
|20:52
|Takımlar
|O
|P
|1. Denizlispor
|3
|7
|2. Çaykur Rizespor
|3
|7
|3. Fenerbahçe
|2
|6
|4. Alanyaspor
|2
|6
|5. Ankaragücü
|3
|5
|6. Trabzonspor
|2
|4
|7. Beşiktaş
|3
|4
|8. Galatasaray
|3
|4
|9. Antalyaspor
|3
|4
|10. Sivasspor
|2
|3
|11. Malatyaspor
|2
|3
|12. Konyaspor
|3
|3
|13. Gazişehir
|2
|3
|14. Kayserispor
|3
|1
|15. Kasımpaşa
|3
|1
|16. Göztepe
|3
|1
|17. Gençlerbirliği
|2
|0
|18. Başakşehir
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|3
|9
|2. Hatayspor
|2
|6
|3. Fatih Karagümrük
|2
|6
|4. Adana Demirspor
|2
|4
|5. Keçiörengücü
|2
|4
|6. Adanaspor
|3
|4
|7. Erzurum BB
|3
|4
|8. Osmanlıspor
|3
|4
|9. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|10. Altay
|3
|4
|11. Bursaspor
|2
|3
|12. Balıkesirspor
|3
|3
|13. Menemen Belediyespor
|2
|3
|14. İstanbulspor
|3
|2
|15. Altınordu
|3
|1
|16. Boluspor
|3
|1
|17. Giresunspor
|2
|0
|18. Eskişehirspor
|2
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|4
|12
|2. Man City
|4
|10
|3. Leicester City
|4
|8
|4. Crystal Palace
|4
|7
|5. Everton
|4
|7
|6. West Ham
|4
|7
|7. Arsenal
|3
|6
|8. M. United
|4
|5
|9. Sheffield United
|4
|5
|10. Chelsea
|4
|5
|11. Tottenham
|3
|4
|12. Burnley
|4
|4
|13. Southampton
|4
|4
|14. Newcastle
|4
|4
|15. Bournemouth
|4
|4
|16. Brighton
|4
|4
|17. Wolverhampton
|4
|3
|18. Aston Villa
|4
|3
|19. Norwich City
|4
|3
|20. Watford
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Athletic Bilbao
|3
|7
|2. Sevilla
|3
|7
|3. Levante
|3
|6
|4. Atletico Madrid
|2
|6
|5. Osasuna
|3
|5
|6. Deportivo Alaves
|3
|5
|7. Barcelona
|3
|4
|8. Real Madrid
|2
|4
|9. Celta de Vigo
|3
|4
|10. Real Valladolid
|3
|4
|11. Real Sociedad
|3
|4
|12. Mallorca
|2
|3
|13. Real Betis
|3
|3
|14. Getafe
|3
|2
|15. Villarreal
|2
|1
|16. Granada
|2
|1
|17. Eibar
|2
|1
|18. Valencia
|2
|1
|19. Espanyol
|2
|1
|20. Leganés
|3
|0