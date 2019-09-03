Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
- Turnuvada E, F, G ve H gruplarında ikinci maçlar oynandı - ABD, Brezilya, Fransa, Dominik Cumhuriyeti, Litvanya ve Avustralya 2. tura yükselmeyi garantiledi
ŞANGHAY (AA) - Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası'nda E, F, G ve H gruplarında ikinci karşılaşmalar oynandı.
E Grubu'nda yer alan Türkiye, ikinci karşılaşmada ABD karşısında iyi performans göstermesine rağmen uzatmada rakibine 93-92 mağlup oldu.
Gruplarda oynanan ikinci karşılaşmalar sonunda ABD, Brezilya, Fransa, Dominik Cumhuriyeti, Litvanya ve Avustralya 2. tura yükselmeyi garantiledi.
A, B, C ve D gruplarındaki ikinci karşılaşmaların ardından Polonya, Arjantin, Rusya, İspanya, Sırbistan ve İtalya 2. turda mücadele etme hakkı elde etmişti.
Bugün 4 grupta oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle:
- E Grubu
Japonya-Çekya: 76-89
ABD-Türkiye: 93-92
TakımMaçGMASYSPuan1.ABD22-18115942.Türkiye21117816033.Çekya21115616434.Japonya2-21431752
- F Grubu
Karadağ-Yeni Zelanda: 83-93
Brezilya-Yunanistan: 79-78
TakımMaçGMASYSPuan1.Brezilya22-18117242.Yunanistan21116313933.Yeni Zelanda21118718534.Karadağ2-21431782
- G Grubu
Almanya-Dominik Cumhuriyeti:68-70
Ürdün-Fransa: 64-103
TakımMaçGMASYSPuan1.Fransa22-18113842.Dominik Cumhuriyeti22-15014443.Almanya2-214214824.Ürdün2-21401832
- H Grubu
Avustralya-Senegal: 81-68
Litvanya-Kanada: 92-69
TakımMaçGMASYSPuan1.Litvanya22-19311642.Avustralya22-18916043.Kanada2-216120024.Senegal2-21151822
- Yarının programı
Turnuvada yarın A, B, C ve D gruplarındaki mücadele oynanacak karşılaşmalarla tamamlanacak.
Karşılaşmaların TSİ programı şöyle:
A Grubu: (Wukesong Spor Salonu - Pekin)
11.00 Fildişi Sahili-Polonya
15.00 Venezuela-Çin
B Grubu: (Wuhan Spor Merkezi - Wuhan)
11.30 Güney Kore-Nijerya
15.30 Rusya-Arjantin
C Grubu: (Guangzhou Spor Salonu - Guangzhou)
11.30 Porto Riko-Tunus
15.30 İspanya-İran
D Grubu: (Foshan Uluslararası Spor ve Kültür Arena - Foshan)
10.30 Angola-Filipinler
14.30 İtalya-Sırbistan