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Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası

- Turnuvada E, F, G ve H gruplarında ikinci maçlar oynandı - ABD, Brezilya, Fransa, Dominik Cumhuriyeti, Litvanya ve Avustralya 2. tura yükselmeyi garantiledi

Spor 03.09.2019, 18:56
Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
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ŞANGHAY (AA) - Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası'nda E, F, G ve H gruplarında ikinci karşılaşmalar oynandı.

E Grubu'nda yer alan Türkiye, ikinci karşılaşmada ABD karşısında iyi performans göstermesine rağmen uzatmada rakibine 93-92 mağlup oldu.

Gruplarda oynanan ikinci karşılaşmalar sonunda ABD, Brezilya, Fransa, Dominik Cumhuriyeti, Litvanya ve Avustralya 2. tura yükselmeyi garantiledi.

A, B, C ve D gruplarındaki ikinci karşılaşmaların ardından Polonya, Arjantin, Rusya, İspanya, Sırbistan ve İtalya 2. turda mücadele etme hakkı elde etmişti.

Bugün 4 grupta oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle:


- E Grubu


Japonya-Çekya: 76-89

ABD-Türkiye: 93-92



TakımMaçGMASYSPuan1.ABD22-18115942.Türkiye21117816033.Çekya21115616434.Japonya2-21431752


- F Grubu


Karadağ-Yeni Zelanda: 83-93

Brezilya-Yunanistan: 79-78



TakımMaçGMASYSPuan1.Brezilya22-18117242.Yunanistan21116313933.Yeni Zelanda21118718534.Karadağ2-21431782


- G Grubu


Almanya-Dominik Cumhuriyeti:68-70

Ürdün-Fransa: 64-103



TakımMaçGMASYSPuan1.Fransa22-18113842.Dominik Cumhuriyeti22-15014443.Almanya2-214214824.Ürdün2-21401832


- H Grubu


Avustralya-Senegal: 81-68

Litvanya-Kanada: 92-69



TakımMaçGMASYSPuan1.Litvanya22-19311642.Avustralya22-18916043.Kanada2-216120024.Senegal2-21151822


- Yarının programı


Turnuvada yarın A, B, C ve D gruplarındaki mücadele oynanacak karşılaşmalarla tamamlanacak.

Karşılaşmaların TSİ programı şöyle:

A Grubu: (Wukesong Spor Salonu - Pekin)

11.00 Fildişi Sahili-Polonya

15.00 Venezuela-Çin


B Grubu: (Wuhan Spor Merkezi - Wuhan)

11.30 Güney Kore-Nijerya

15.30 Rusya-Arjantin


C Grubu: (Guangzhou Spor Salonu - Guangzhou)

11.30 Porto Riko-Tunus

15.30 İspanya-İran


D Grubu: (Foshan Uluslararası Spor ve Kültür Arena - Foshan)

10.30 Angola-Filipinler

14.30 İtalya-Sırbistan




#2019 FIBA Dünya Kupası #abd #basketbol #türkiye
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