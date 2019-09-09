Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası

İSTANBUL (AA) - Çin'de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası'nın klasman mücadelesinde M ve N gruplarındaki ikinci karşılaşmalar oynandı.

Nijerya, M Grubu'nda Çin'i 86-73 yenerek üçüncü galibiyetini aldı ve Afrika kıtasından 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazandı.

N Grubu'nda ise İran, Filipinler'i 95-75 mağlup ederek ikinci galibiyetine ulaştı ve Asya kıtasından Tokyo 2020'ye katılacak takım oldu.

Turnuvanın 9. günündeki klasman maçlarında alınan sonuçlar ve puan durumları şöyle:

M Grubu:

Fildişi Sahili-Güney Kore: 71-80

Çin-Nijerya: 73-86



TakımMaçGMASYSPuan1Nijerya 532435381 82Çin523355 365 73Güney Kore 514361 43864Fildişi Sahili 505326400 5

N Grubu:

Tunus-Angola: 86-84

İran-Filipinler: 95-75





TakımMaçGMASYSPuan1Tunus 53237738682İran 523379 372 73Angola51435043564Filipinler505352 499

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- Yarının programı

O Grubu:

10.30 Japonya-Karadağ

14.30 Türkiye-Yeni Zelanda

P Grubu:

11.00 Ürdün-Senegal

15.00 Almanya-Kanada