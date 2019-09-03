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Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
- Avustralya: 81 - Senegal: 68
Spor 03.09.2019, 10:40
Salon: Dongguan
Hakemler: Jorge Vazquez (Porto Riko), Leonardo Zalazar (Arjantin), Carlos Andres Peralta Ortega (Ekvador)
Avustralya: Ingles 17, Mills 22, Baynes 12, Dellavedova 6, Landale, Barlow, Bogut 6, Creek 4, Goulding 6, Kay 8
Senegal: Dalmeida 14, Sambe 7, Mouhammad Faye 12, Ndour 13, Youssoupha Ndoye 13, Diop, Ndiaye, Momar Ndoye, Toure 9
Devre: 36-33
3. Periyot: 60-50
ŞANGHAY (AA) - Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası'nın H Grubu maçında Avustralya, Senegal'i 81-68 mağlup etti.
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