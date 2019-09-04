Flaş HaberCumhurbaşkanı Erdoğan, Sivas'a YHT müjdesi
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Erdoğan: "Siyasi hırsları, ihtirasları uğruna AK Parti'ye zarar vermek isteyenlerin sonu hep hüsran olmuştur. Bunların hepsi birer projedir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüze kimse set çekemez, kardeşliğimizi sağlam tutursak fitne tohumları asla boy veremez. Şehirlerimizi şu anda dolaşan fitne tüccarları var. İnanıyorum ki Sivas bu fitne tüccarlarına prim vermeyecek."
Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
- İspanya: 73 - İran: 65
Spor 04.09.2019, 17:43
Salon: Guangzhou
Hakemler: Michael Weiland (Kanada), Arnaud Kom Njilo (Kamerun), Nan Ye (Çin)
İspanya: Rubio 5, Claer 11, Fernandez 9, Hernangomez 11, Gasol 16, Colom 2, Llull 3, Ribas 2, Beiran 2, Oriola 4, Hernangomez Geuer 8
İran: Nik Khahbahrami 8, Jamshidi Jafarabadi 15, Zangeneh 7, Yakchhalidehkordi 5, Haddadi 10, Geramipoor 5, Mashayekhi 2, Mozafarivanani, Rostampour 13
Devre: 33-31
3. Periyot: 52-53
ŞANGHAY (AA) - Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası C Grubu son karşılaşmasında İspanya, İran'ı 73-65 yendi.
Üst turda mücadele hakkını daha önce garantileyen ve 3 maçını da kazanan İspanya, lider olarak gruptan çıktı.
Klasman maçlarında mücadele edecek İran ise üst üste üçüncü kez mağlup oldu.
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