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Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası

- İspanya: 73 - İran: 65

Spor 04.09.2019, 17:43
Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
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Salon: Guangzhou

Hakemler: Michael Weiland (Kanada), Arnaud Kom Njilo (Kamerun), Nan Ye (Çin)

İspanya: Rubio 5, Claer 11, Fernandez 9, Hernangomez 11, Gasol 16, Colom 2, Llull 3, Ribas 2, Beiran 2, Oriola 4, Hernangomez Geuer 8

İran: Nik Khahbahrami 8, Jamshidi Jafarabadi 15, Zangeneh 7, Yakchhalidehkordi 5, Haddadi 10, Geramipoor 5, Mashayekhi 2, Mozafarivanani, Rostampour 13

1. Periyot: 18-21

Devre: 33-31

3. Periyot: 52-53


ŞANGHAY (AA) - Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası C Grubu son karşılaşmasında İspanya, İran'ı 73-65 yendi.

Üst turda mücadele hakkını daha önce garantileyen ve 3 maçını da kazanan İspanya, lider olarak gruptan çıktı.

Klasman maçlarında mücadele edecek İran ise üst üste üçüncü kez mağlup oldu.

#2019 FIBA Dünya Kupası #basketbol #iran #ispanya
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