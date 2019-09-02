Son Dakika
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Slovenya’da
ABD Başkan Yardımcısı Pence: "Uyanık olmak zorundayız"
Şenol Güneş: “Başarmak ve paylaşmak istiyoruz”
İran Dışişleri Bakanı Zarif: “Pandora’nın kutusunu kimse açmasın”
BM’den İdlib’e 40 yardım tırı
Emine Erdoğan ve Bakan Kurum, Salda Gölü’nde incelemelerde bulundu
Şiddet olayları kadınların savunma sporuna ilgisini artırdı
Aydın’da 89 düzensiz göçmen yakalandı
Balıklar tezgahlara serildi
Sevilla, Meksikalı forvet Hernandez'i aldı

Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası

- Tunus: 79 - İran: 67

Spor 02.09.2019, 11:34
Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
banner63


Salon: Guangzhou

Hakemler: Ademir Zurapovic (Bosna Hersek), Krishna Joaquin Dominguez Viveros (Meksika), Arnaud Kom Njilo (Kamerun)

Tunus: Abada 12, El Mabrouk 11, Ben Romdhane 16, Roll 16, Mejri 22, Chennoufi, Hadidane 2, Slimane, Knioua

İran: Yakhchalidehkordi 14, Jamshidijafarabadi 4, Khahbahrami 3, Hassanzadeh 2, Haddadi 13, Geramipoor 18, Hosseinzadeh, Mashayekhi 10, Rostampour, Zangeneh, Mozafarivanani 3

1. Periyot: 29-19

Devre: 44-35

3. Periyot: 59-48


İSTANBUL (AA) - Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası'nda Tunus, C Grubu'ndaki ikinci maçında İran'ı 79-67 yendi ve ilk galibiyetini aldı.



#2019 FIBA Dünya Kupası #iran #Tunus
Yorumlar (0)
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@