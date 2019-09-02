Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası





ŞANGHAY (AA) - Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası'nda A, B, C ve D gruplarında ikinci maçlar yapıldı.

Turnuvanın ilk gününde 4 grupta alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle:





- A Grubu





Venezuela-Fildişi Sahili: 87-71

Çin-Polonya:76-79





TakımMaçGMASYSPuan1.Polonya22-15914542.Çin21114613433.Venezuela21115615134.Fildişi Sahili2-21261572





- B Grubu





Nijerya-Arjantin: 81-94

Kore-Rusya: 73-87





TakımMaçGMASYSPuan1.Arjantin22-18915042.Rusya22-16915043.Nijerya2-215817624.Kore2-21421822







- C Grubu





Tunus-İran: 79-67

Porto Riko-İspanya: 63-73





TakımMaçGMASYSPuan1.İspanya22-17412542.Porto Riko21114615433.Tunus21114116834.İran2-21481622





- D Grubu

İtalya-Angola: 92-61

Sırbistan-Filipinler: 126-67





TakımMaçGMASYSPuan1.Sırbistan22-23112642.İtalya22-20012343.Angola2-212019724.Filipinler2-21292342





- E, F, G ve H gruplarındaki ikinci maçlar yarın





Turnuvada F, G ve H gruplarının ikinci maçları yarın oynanacak.

Bu üç gruptaki maç programı (TSİ) şöyle:





E Grubu: (Şanghay Oriental Spor Merkezi)

11.30'da Japonya-Çekya

15.30 ABD-Türkiye





F Grubu: (Nanjing Gençlik Olimpik Spor Parkı)

11.00 Karadağ-Yeni Zelanda

15.00 Brezilya-Yunanistan





G Grubu: (Shenzhen Bay Spor Merkezi)

11.30 Almanya-Dominik Cumhuriyeti

15.30 Ürdün-Fransa





H Grubu: (Dongguan Basketbol Merkezi)

10.30 Avustralya-Senegal

14.30 Litvanya-Kanada