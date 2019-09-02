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Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası

- Organizasyonun üçüncü gününde A, B, C ve D gruplarında ikinci maçlar oynandı

Spor 02.09.2019, 18:12
Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası


ŞANGHAY (AA) - Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası'nda A, B, C ve D gruplarında ikinci maçlar yapıldı.

Turnuvanın ilk gününde 4 grupta alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle:


- A Grubu


Venezuela-Fildişi Sahili: 87-71

Çin-Polonya:76-79



TakımMaçGMASYSPuan1.Polonya22-15914542.Çin21114613433.Venezuela21115615134.Fildişi Sahili2-21261572


- B Grubu


Nijerya-Arjantin: 81-94

Kore-Rusya: 73-87



TakımMaçGMASYSPuan1.Arjantin22-18915042.Rusya22-16915043.Nijerya2-215817624.Kore2-21421822



- C Grubu


Tunus-İran: 79-67

Porto Riko-İspanya: 63-73



TakımMaçGMASYSPuan1.İspanya22-17412542.Porto Riko21114615433.Tunus21114116834.İran2-21481622


- D Grubu


İtalya-Angola: 92-61

Sırbistan-Filipinler: 126-67



TakımMaçGMASYSPuan1.Sırbistan22-23112642.İtalya22-20012343.Angola2-212019724.Filipinler2-21292342


- E, F, G ve H gruplarındaki ikinci maçlar yarın


Turnuvada F, G ve H gruplarının ikinci maçları yarın oynanacak.

Bu üç gruptaki maç programı (TSİ) şöyle:


E Grubu: (Şanghay Oriental Spor Merkezi)

11.30'da Japonya-Çekya

15.30 ABD-Türkiye


F Grubu: (Nanjing Gençlik Olimpik Spor Parkı)

11.00 Karadağ-Yeni Zelanda

15.00 Brezilya-Yunanistan


G Grubu: (Shenzhen Bay Spor Merkezi)

11.30 Almanya-Dominik Cumhuriyeti

15.30 Ürdün-Fransa


H Grubu: (Dongguan Basketbol Merkezi)

10.30 Avustralya-Senegal

14.30 Litvanya-Kanada



#2019 FIBA Dünya Kupası #A Grubu #basketbol #çin #ispanya
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