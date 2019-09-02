Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
- Organizasyonun üçüncü gününde A, B, C ve D gruplarında ikinci maçlar oynandı
ŞANGHAY (AA) - Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası'nda A, B, C ve D gruplarında ikinci maçlar yapıldı.
Turnuvanın ilk gününde 4 grupta alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle:
- A Grubu
Venezuela-Fildişi Sahili: 87-71
Çin-Polonya:76-79
TakımMaçGMASYSPuan1.Polonya22-15914542.Çin21114613433.Venezuela21115615134.Fildişi Sahili2-21261572
- B Grubu
Nijerya-Arjantin: 81-94
Kore-Rusya: 73-87
TakımMaçGMASYSPuan1.Arjantin22-18915042.Rusya22-16915043.Nijerya2-215817624.Kore2-21421822
- C Grubu
Tunus-İran: 79-67
Porto Riko-İspanya: 63-73
TakımMaçGMASYSPuan1.İspanya22-17412542.Porto Riko21114615433.Tunus21114116834.İran2-21481622
- D Grubu
İtalya-Angola: 92-61
Sırbistan-Filipinler: 126-67
TakımMaçGMASYSPuan1.Sırbistan22-23112642.İtalya22-20012343.Angola2-212019724.Filipinler2-21292342
- E, F, G ve H gruplarındaki ikinci maçlar yarın
Turnuvada F, G ve H gruplarının ikinci maçları yarın oynanacak.
Bu üç gruptaki maç programı (TSİ) şöyle:
E Grubu: (Şanghay Oriental Spor Merkezi)
11.30'da Japonya-Çekya
15.30 ABD-Türkiye
F Grubu: (Nanjing Gençlik Olimpik Spor Parkı)
11.00 Karadağ-Yeni Zelanda
15.00 Brezilya-Yunanistan
G Grubu: (Shenzhen Bay Spor Merkezi)
11.30 Almanya-Dominik Cumhuriyeti
15.30 Ürdün-Fransa
H Grubu: (Dongguan Basketbol Merkezi)
10.30 Avustralya-Senegal
14.30 Litvanya-Kanada