Son Dakika
Boynuna saplanan makasla felç kalan Ezel’in ailesi eylem yaptı
Fırat Aslan, Berlin’de ringe çıkacak
İmamoğlu’ndan HDP’ye ziyaret: "Size güç olmak için geldik”
Vedat Muriqi’ye milli davet
Cinayete müdahalede ihmalleri bulunan polisler açığa alındı
Trabzonspor, İstanbul’a gitti
Bakan Turhan: "26 günde 2.5 milyon araç geçiş yaptı"
Çarpanak Adası’na antik yoldan su altı yürüyüşü
İşten çıkarılan İBB çalışanlarının bekleyişi sürüyor
Müge Anlı’nın programı ekranlara geri dönüyor

Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası

- Rusya: 82 - Nijerya: 77

Spor 31.08.2019, 11:52
Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası


Salon: Wuhan Spor Merkezi

Hakemler: Omar Bermudez Mariscal (Meksika), Takaki Kato (Japonya), Ahmed Ali Yaseen El-Shuwaili (Irak)

Rusya: Fridzon 11, Ivlev 2, Kulagin 16, Kurbanov 9, Vorontsevich 14, Antonov 7, Karasev 8, Motovilov, Zubkov 12, Baburin 3, Sopin, Valiev

Nijerya: Iroegbu 12, Aminu 10, Nwora 10, Okogie 18, Udoh, Uzoh 6, Diogu, Metu 10, Okoye, Vincent 11

1. Periyot: 18-13

Devre: 40-35

3. Periyot: 58-58

Beş faulle çıkan: 39.50 Vorontsevich (Rusya), 39.54 Vincent (Nijerya)


ANKARA (AA) - Basketbol 2019 FIBA Dünya Kupası B Grubu'nda Rusya, Nijerya'yı 82-77 mağlup etti.



#2019 FIBA Dünya Kupası #basketbol #Nijerya #rusya
Yorumlar (0)
29°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 31 Ağustos 2019
İmsak 04:39
Güneş 06:08
Öğle 12:54
İkindi 16:35
Akşam 19:31
Yatsı 20:53
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 2 6
2. Alanyaspor 2 6
3. Denizlispor 2 6
4. Çaykur Rizespor 2 6
5. Ankaragücü 3 5
6. Trabzonspor 2 4
7. Galatasaray 3 4
8. Sivasspor 2 3
9. Malatyaspor 2 3
10. Beşiktaş 2 3
11. Antalyaspor 2 3
12. Gazişehir 2 3
13. Konyaspor 2 2
14. Kayserispor 3 1
15. Kasımpaşa 3 1
16. Gençlerbirliği 2 0
17. Başakşehir 2 0
18. Göztepe 2 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 2 6
2. Hatayspor 2 6
3. Fatih Karagümrük 2 6
4. Adana Demirspor 2 4
5. Keçiörengücü 2 4
6. Adanaspor 3 4
7. Osmanlıspor 3 4
8. Akhisar Bld.Spor 2 3
9. Bursaspor 2 3
10. Balıkesirspor 2 3
11. Menemen Belediyespor 2 3
12. İstanbulspor 2 2
13. Erzurum BB 2 1
14. Boluspor 2 1
15. Altay 2 1
16. Altınordu 2 0
17. Giresunspor 2 0
18. Eskişehirspor 2 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 3 9
2. Man City 3 7
3. Arsenal 3 6
4. M. United 4 5
5. Leicester City 3 5
6. Burnley 3 4
7. Tottenham 3 4
8. Brighton 3 4
9. Sheffield United 3 4
10. Crystal Palace 3 4
11. Bournemouth 3 4
12. Everton 3 4
13. Southampton 4 4
14. Chelsea 3 4
15. West Ham 3 4
16. Wolverhampton 3 3
17. Aston Villa 3 3
18. Norwich City 3 3
19. Newcastle 3 3
20. Watford 3 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 3 7
2. Sevilla 3 7
3. Atletico Madrid 2 6
4. Real Madrid 2 4
5. Real Valladolid 2 4
6. Deportivo Alaves 2 4
7. Osasuna 2 4
8. Celta de Vigo 3 4
9. Real Sociedad 3 4
10. Barcelona 2 3
11. Levante 2 3
12. Mallorca 2 3
13. Villarreal 2 1
14. Granada 2 1
15. Eibar 2 1
16. Getafe 2 1
17. Valencia 2 1
18. Espanyol 2 1
19. Leganés 2 0
20. Real Betis 2 0
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@