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Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası

- Güney Kore: 66 - Nijerya: 108

Spor 04.09.2019, 13:15
Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası


Salon: Wuhan Spor Merkezi

Hakemler: Omar Bermudez Mariscal (Meksika), Carsten Straube (Almanya), Markos Michaelides (İsviçre)

Güney Kore: Lee Jung-hyun 9, Kim Sun-hyung 2, Choi, Lee Seoung-hyun 12, Ra 18, Park 4, Kim Jong-kyu 2, Lee Dae-sung 6, Yang 3, Jeong 6, Heo 2, Kang 2

Nijerya: Uzoh 10, Okogie 6, Aminu 9, Diogu 16, Udoh 4, Eric 17, Metu 15, Okoye 9, Zanna 7, Iroegbu 6, Vincent 9

1. Periyot: 15-17

Devre: 31-49

3. Periyot: 50-79


İSTANBUL (AA) - Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası'nda Nijerya, B Grubu'ndaki üçüncü maçında Güney Kore'yi 108-66 yendi.

Rusya ve Arjantin'in ikinci karşılaşmaların ardından ikinci tura çıkmayı garantilediği grupta, bir galibiyetle üçüncü sırayı alan Nijerya ve galibiyetsiz son sırada kalan Güney Kore, klasman maçlarına çıkacak.


#2019 FIBA Dünya Kupası #basketbol #Güney Kore #Nijerya
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