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Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
- Rusya: 61 - Arjantin: 69
Spor 04.09.2019, 18:04
Salon: Wuhan Spor Merkezi
Hakemler: Cristiano Maranho (Brezilya), Zdenko Tomasovic (Slovakya), Takaki Kato (Japonya)
Rusya: Fridzon, Ivlev 3, Kulagin, Kurbanov 13, Vorontsevich 9, Sopin 9, Karasev, Baburin 3, Motovilov, Antonov 6, Zubkov 18, Valiev
Arjantin: Campazzo 21, Brussino, Delia 13, Garino 8, Scola 13, Vildoza 3, Laprovittola 4, Fjellerup 2, Deck 5
1. Periyot: 17-12
3. Periyot: 40-61
5 faulle çıkan: 34.22 Baburin (Rusya)
ŞANGHAY (AA) - Basketbolda 2019 FIBA Dünya Kupası B Grubu son mücadelesinde Arjantin, Rusya'yı 69-61 yendi.
Arjantin 3 maçını da kazanarak lider 2. tura yükselirken, üst grupta mücadele edecek Rusya 2 galibiyette kaldı.
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