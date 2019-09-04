Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası





ŞANGHAY (AA) - Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası'nda A, B, C ve D gruplarında üçüncü karşılaşmalar sonunda mücadele tamamlandı.

Bu gruplarda Polonya, Arjantin, Rusya, İspanya, Sırbistan ve İtalya daha önce 2. tura yükselmeyi garantilerken, Venezuela ile Porto Riko da son karşılaşmalarını kazanarak aynı başarıyı gösterdi.

Gruplarında ilk iki sırada yer alamayan Çin, Fildişi Sahili, Nijerya, Güney Kore, Tunus, İran, Angola ve Filipinler, olimpiyat elemeleri oynama hakkı için klasman karşılaşmalarına çıkacak.

Turnuvanın beşinci gününde alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle:





- A Grubu





Fildişi Sahili-Polonya: 63-80

Venezuela-Çin:72-59





TakımMaçGMASYSPuan1.Polonya33-23920862.Venezuela32122820153.Çin31220520644.Fildişi Sahili3-31892373





- B Grubu





Güney Kore-Nijerya: 66-108

Rusya-Arjantin: 61-69





TakımMaçGMASYSPuan1.Arjantin33-25821162.Rusya32123021953.Nijerya31226624244.Kore3-32082903





- C Grubu





Porto Riko-Tunus: 67-64

İspanya-İran: 73-65





TakımMaçGMASYSPuan1.İspanya33-24719062.Porto Riko32121321853.Tunus31220523544.İran3-32132353





- D Grubu





Angola-Filipinler: 84-81

İtalya-Sırbistan: 77-92





TakımMaçGMASYSPuan1.Sırbistan33-32320362.İtalya32127721553.Angola31220427844.Filipinler3-32103183





- 1. tur mücadelesi yarın tamamlanacak





Dünya Kupası'nda 1. tur mücadelesi yarın 4 grupta oynanacak maçlarla tamamlanacak.

Maçların TSİ programı şöyle:





E Grubu (Şanghay Oriental Spor Merkezi)

11.30 Türkiye-Çekya

15.30 ABD-Japonya





F Grubu: (Nanjing Gençlik Olimpik Spor Parkı)

11.00 Brezilya-Karadağ

15.00 Yunanistan-Yeni Zelanda





G Grubu: (Shenzhen Bay Spor Merkezi)

11.30 Almanya-Ürdün

15.30 Dominik Cumhuriyeti-Fransa





H Grubu: (Dongguan Basketbol Merkezi)

10.30 Kanada-Senegal

14.30 Litvanya-Avustralya