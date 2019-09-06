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Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası

İSTANBUL (AA) - 2019 FIBA Dünya Kupası 2. tur I Grubu maçında Polonya, Rusya'yı 79-74 yendi. Polonya, Dünya Kupası'nda 4. galibiyetini elde ederken Rusya 2. kez yenildi.

Spor 06.09.2019, 13:19 06.09.2019, 13:58
Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası

İSTANBUL (AA) - 2019 FIBA Dünya Kupası 2. tur I Grubu maçında Polonya, Rusya'yı 79-74 yendi. Polonya, Dünya Kupası'nda 4. galibiyetini elde ederken Rusya 2. kez yenildi.

Salon: Foshan Uluslararası Spor ve Kültürel Arena

Hakemler: Ademir Zurapovic (Bosna Hersek), Jung Yu (Tayvan), Takaki Kato (Japonya)

Polonya: Slaughter 8, Waczynski 18, Cel 9, Hrycaniuk 8, Ponitka 14, Koszarek 6, Kulig 10, Sokolowski 6, Balcerowski, Gruszecki

Rusya: Kulagin 21, Kurbanov 6, Vorontsevich 11, Fridzon 9, Ivlev 4, Baburin 3, Zubkov 2, Antonov 11, Karasev 3, Motovilov 4

1. Periyot: 16-22

Devre: 34-40

3. Periyot: 53-57

Beş faulle çıkan: 39.52 Kurbanov (Rusya)


 

#basketbol #FIBA Dünya Kupası #Polonya #rusya
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