Flaş HaberGÜNDEM ÖZETİ / 6 Eylül 2019
Son Dakika
Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
İSTANBUL (AA) - 2019 FIBA Dünya Kupası 2. tur I Grubu maçında Polonya, Rusya'yı 79-74 yendi. Polonya, Dünya Kupası'nda 4. galibiyetini elde ederken Rusya 2. kez yenildi.
Spor 06.09.2019, 13:19 06.09.2019, 13:58
İSTANBUL (AA) - 2019 FIBA Dünya Kupası 2. tur I Grubu maçında Polonya, Rusya'yı 79-74 yendi. Polonya, Dünya Kupası'nda 4. galibiyetini elde ederken Rusya 2. kez yenildi.
Salon: Foshan Uluslararası Spor ve Kültürel Arena
Hakemler: Ademir Zurapovic (Bosna Hersek), Jung Yu (Tayvan), Takaki Kato (Japonya)
Polonya: Slaughter 8, Waczynski 18, Cel 9, Hrycaniuk 8, Ponitka 14, Koszarek 6, Kulig 10, Sokolowski 6, Balcerowski, Gruszecki
Rusya: Kulagin 21, Kurbanov 6, Vorontsevich 11, Fridzon 9, Ivlev 4, Baburin 3, Zubkov 2, Antonov 11, Karasev 3, Motovilov 4
1. Periyot: 16-22
Devre: 34-40
3. Periyot: 53-57
Beş faulle çıkan: 39.52 Kurbanov (Rusya)
Yeni Sayımız