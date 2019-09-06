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Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası

- Klasman maçlarında Çin, Güney Kore'yi, Tunus da Filipinler'i mağlup etti

Spor 06.09.2019, 17:00
Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
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İSTANBUL (AA) - Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası'nda iki klasman maçı oynandı.

M Grubu'nda oynanan mücadelede Çin, Güney Kore'yi 77-73 mağlup etti. Çin, rakibi karşısında devreyi de 35-32 önde kapadı.

N Grubu'nda ise Tunus ile Filipinler karşı karşıya geldi. Devreyi 46-24 önde tamamlayan Tunus, salondan da 86-67 galip ayrıldı.


#2019 FIBA Dünya Kupası #çin #klasman maçı #Tunus
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