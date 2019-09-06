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Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası

- Klasman maçlarında M ve N gruplarındaki ilk karşılaşmalar yapıldı

Spor 06.09.2019, 18:27
Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
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ANKARA (AA) - Çin'de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası'nın klasman maçlarında M ve N gruplarındaki ilk karşılaşmalar oynandı.

Turnuvanın 7. günündeki klasman maçlarında alınan sonuçlar ve puan durumları şöyle:

M Grubu

Nijerya-Fildişi Sahili: 83-66

Çin-Güney Kore: 77-73


TakımMaçGMASYSPuan1.Nijerya 422349 308 62.Çin 42228227963.Fildişi Sahili 40425532044.Güney Kore 4042813674


N Grubu

Angola-İran: 62-71

Tunus-Filipinler: 86-67


TakımMaçGMASYSPuan1.Tunus 42229130262.İran 41328429753.Angola41326634954.Filipinler 4042774044


- Yarının programı

Yarınki klasman maçları şu saatlerde (TSİ) başlayacak:

O Grubu

10.30 Yeni Zelanda-Japonya

14.30 Türkiye-Karadağ


P Grubu

11.00 Kanada-Ürdün

15.00 Almanya-Senegal

#2019 FIBA Dünya Kupası #basketbol #klasman
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7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
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8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
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6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
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2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0

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